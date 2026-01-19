Prima pagină » Știrile zilei » Ce este virusul sincițial respirator: simptome, tratament și cum îl deosebești de o simplă răceală

O infecție respiratorie implică inflamația gâtului, bronhiilor sau plămânilor cauzată de viruși sau bacterii. Una dintre principalele cauze ale acestei infecții este virusul sincițial respirator (RSV).
Foto: freepik.com
19 ian. 2026, Știrile zilei

Deși simptomele sunt de obicei ușoare, ele pot fi mai severe la persoanele vulnerabile, cum ar fi sugarii, vârstnicii sau persoanele cu afecțiuni medicale grave. În general, acest virus se transmite prin particule aeropurtate sau prin atingerea suprafețelor contaminate cu microorganismul, scrie El Economista.

Virusul sincițial respirator (RSV) este foarte frecvent la copiii mici; de fapt, aproape toți copiii de doi ani contractează această boală, cu o incidență maximă între toamnă și primăvară. Simptomele includ congestie nazală, pierderea poftei de mâncare, tuse, strănut frecvent, febră mare și respirație șuierătoare. Deși aceste simptome nu apar de obicei toate odată, ci se dezvoltă în etape succesive, diagnosticul se bazează pe ele.

Ca majoritatea infecțiilor, acestea dispar de obicei de la sine în decurs de o săptămână sau două, iar tratamentul constă în administrarea de medicamente pentru ameliorarea simptomelor, cum ar fi analgezice sau antitusive. Hidratarea adecvată este esențială pentru a scurta durata infecției.

Cum se poate preveni

În ceea ce privește prevenirea, imunizarea sau vaccinarea împotriva acestui virus este cea mai răspândită și eficientă metodă. Unele țări organizează campanii de vaccinare împotriva RSV, mai întâi la copii și apoi la adulții care aparțin grupurilor de risc.

În plus, spălarea frecventă a mâinilor, evitarea atingerii feței, evitarea contactului strâns cu persoanele infectate cu acest virus și acoperirea gurii și a nasului atunci când tușești sau strănuturi sunt câteva dintre măsurile preventive de bază.

În orice caz, aceste informații nu trebuie să înlocuiască niciodată sfatul unui medic. Dacă ai îndoieli sau nelămuriri, cel mai bine este să consulți un profesionist din domeniul sănătății.

Care sunt simptomele infecției cu virusul sincițial respirator

La debut, simptomele infecției cu virusul sincițial respirator pot fi asemănătoare cu cele ale unei răceli și pot include:

  • febră ușoară,
  • scurgere de secreții nazale,
  • tuse uscată,
  • durere în gât,
  • durere de cap, ușoară.

În formele severe, infecția se poate răspândi la tractul respirator inferior, cauzând infecții grave, precum pneumonia sau bronșiolita. Iată cum îldeosebești de o răceală

În aceste cazuri, simptomele pot include:

  • febră,
  • dificultăți de respirație,
  • respirație șuierătoare (wheezing),
  • scăderea apetitului alimentar,
  • iritabilitate sau oboseală neobișnuită
  • culoarea albăstruie a pielii.

