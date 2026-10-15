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Ce schimbări va aduce Guvernul Luca Niculescu în sănătate. Spitale noi și o nouă lege a malpraxisului

Potrivit Programului de Guvernare publicat al Guvernului Luca Niculescu, viitorul Executiv va aduce noi schimbări în domeniul medical. Printre acestea, se numără spitale noi, o lege a malpraxisului și măsuri pentru reducerea infecțiilor nosocomiale.
Ce schimbări va aduce Guvernul Luca Niculescu în sănătate. Spitale noi și o nouă lege a malpraxisului
Spital în Spania. Sursa foto: RocÃ­O Ruz/Contacto via ZUMA Press
Ioana Târziu
15 oct. 2026, 20:11, Politic
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În domeniul sănătății, Guvernul Niculescu își propune continuarea construcției spitalelor regionale din Iași, Cluj-Napoca și Craiova.

De asemenea, își propune și finalizarea centrelor pentru mari arși din Timișoara, Târgu Mureș și București.

Documentul prevede și pregătirea unei noi legi a malpraxisului, măsuri pentru reducerea infecțiilor nosocomiale și introducerea unor indicatori publici de performanță pentru spitale.

O altă propunere este extinderea screeningului neonatal la 22 de biomarkeri, pentru aproximativ 140.000 de nou-născuți anual, cu obiectivul acoperirii naționale în 2027.

De asemenea, vor fi accelerate programele naționale de screening pentru cancerul de sân, colon, col uterin și prostată, finanțate aproape integral din Fondul Social European Plus și prin Programele Naționale ale Ministerului Sănătății.

Guvernul Niculescu vrea să mute treptat centrul de greutate de la spital către prevenție, medicina de familie și ambulatoriu, „pentru ca fiecare pacient să fie diagnosticat și tratat la timp, la standard european, oriunde locuiește”.

Va fi introdus un pachet complex de monitorizare a sarcinii în diferite zone medicale (medicul de familie, ambulatoriu etc), cu identificarea timpurie a riscurilor și sprijin pentru mamele vulnerabile, prin asistenți medicali comunitari și mediatori sanitari.

Se analizează dezvoltarea sistemului ambulatoriu, pentru a reduce decalajul urban–rural, a gestiona în ambulatoriu, cu costuri mai mici, sarcinile cu risc scăzut și a răspunde numărului tot mai mare de mame minore. Va fi exinsă, în 2027–2028, lista vaccinurilor compensate și gratuite și publicată anual acoperirea vaccinală, pe județe.

 

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