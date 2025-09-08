Cea mai rapidă supermașină complet electrică din lume tocmai a doborât recordul de viteză și rivalizează cu cele mai bune mașini pe benzină

Brandul chinezesc de vehicule electrice BYD a construit cea mai rapidă supermașină complet electrică din lume, doborând recordurile anterioare cu o viteză maximă de 472.41 km/h.

Acest record a fost stabilit pe pista de testare ATP Automotive Testing Papenburg din nordul Germaniei, pe 8 august, de către BYD YANGWANG U9 Track Edition.

Cu 2.960 cai putere și un raport putere-greutate de 1.341.5 cai putere pe tonă, YANGWANG U9 Track Edition a depășit precedentul record de viteză pentru vehicule electrice de 431.62 km/h, stabilit de Rimac Nevera R în iulie.

Această mașină este sora mai mică a primului supercar complet electric al BYD, YANGWANG U9, care are 1.300 cai putere și a fost lansat vara trecută. Track Edition păstrează asemănarea cu modelul standard U9, având același design aerodinamic, potrivit LiveScience.

De asemenea, este construită pe baza aceluiași sistem de alimentare, care are patru motoare electrice independente și control al cuplului pe toate roțile, precum și un sistem de control al caroseriei, care menține mașina cât mai stabilă posibil la accelerare, frânare sau în viraje.

Bateria „Blade Battery” cu litiu-fier-fosfat rămâne aceeași, cu forma sa dreptunghiulară plată care permite o răcire eficientă și o densitate energetică crescută, au declarat reprezentanții BYD pe site-ul companiei. Această baterie poate fi încărcată de la 30% la 80% în doar o jumătate de oră.

Noi sisteme integrate

Pentru a depăși recordul de viteză de 275 km/h stabilit de U9 în august 2024, inginerii BYD au integrat un sistem de control al temperaturii pentru baterie și motor, adaptat condițiilor extreme. De asemenea, au adăugat „prima platformă de vehicule de înaltă tensiune de 1200 V produsă în serie din lume”, au declarat reprezentanții BYD într-un comunicat.

Aceasta înseamnă că, în medie, bateria, motorul, sursa de alimentare, aerul condiționat și alte componente sunt aduse la 1200 de volți.

„Anul trecut, am crezut că am atins apogeul. Nu m-am așteptat să-mi bat propriul record atât de curând”, a declarat Marc Basseng, pilotul profesionist german care a stabilit recordul. „Dar iată-ne aici, pe aceeași pistă, cu noi tehnologii care au făcut acest lucru posibil”.

Acest nou record plasează supermașinile electrice la o distanță foarte mică de omoloagele lor pe benzină. În prezent, cele mai rapide mașini omologate pentru circulația pe drumurile publice sunt Koenigsegg Jesko Absolut, care se estimează că atinge o viteză maximă de 500 km/h — deși acest lucru nu a fost încă demonstrat în lumea reală — și SSC Tuatara, care a atins o viteză de 475 km/h.