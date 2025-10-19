China acuză SUA de încălcări cibernetice asupra Centrului Național de Servicii de Timp pe o perioadă îndelungată

Agenția Națională de Securitate a SUA a desfășurat o operațiune de atac cibernetic asupra Centrului Național de Servicii de Timp pe o perioadă îndelungată, a declarat duminică Ministerul Securității de Stat al Chinei într-o declarație publicată pe contul său WeChat.

Ministerul a declarat că a găsit dovezi care indică faptul că informațiile și datele de autentificare furate datează din 2022 și au fost utilizate pentru a spiona dispozitivele mobile și sistemele de rețea ale personalului din centru, potrivit Reuters.

Agenția de informații americană a „exploatat o vulnerabilitate” în serviciul de mesagerie al unei mărci străine de smartphone-uri pentru a accesa dispozitivele membrilor personalului în 2022, a declarat ministerul, fără a numi marca.

Centrul național de timp este un institut de cercetare al Academiei Chineze de Științe care generează, menține și difuzează ora standard a Chinei.

Ancheta ministerului a descoperit, de asemenea, că Statele Unite au lansat atacuri asupra sistemelor de rețea interne ale centrului și au încercat să atace sistemul de sincronizare terestru de înaltă precizie în 2023 și 2024.

Ambasada SUA nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

China și SUA și-au adresat din ce în ce mai multe acuzații reciproce de atacuri cibernetice în ultimii ani, fiecare dintre ele prezentând-o pe cealaltă ca fiind principala amenințare cibernetică.

Ultimele acuzații vin pe fondul tensiunilor comerciale reînnoite legate de extinderea controalelor Chinei asupra exporturilor de pământuri rare și de amenințarea SUA de a majora în continuare tarifele aplicate produselor chinezești.