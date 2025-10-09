China înăsprește regulile de export pentru metalele rare esențiale

Noile reglementări anunțate de Ministerul Comerțului al țării „pentru a proteja securitatea națională” formalizează regulile existente privind tehnologia de prelucrare și cooperarea neautorizată cu străinătatea.

China va bloca probabil și exporturile către producătorii străini de arme și unele firme producătoare de semiconductori.

Exporturile de metale rare reprezintă un punct sensibil în negocierile care durează de luni de zile între Beijing și Washington cu privire la comerț și tarife. Anunțul vine în contextul în care președintele Chinei, Xi Jinping, și omologul său american, Donald Trump, urmează să se întâlnească la sfârșitul acestei luni, potrivit BBC.

Tehnologia utilizată pentru extragerea și prelucrarea pământurilor rare sau pentru fabricarea magneților din metale rare poate fi exportată numai cu permisiunea guvernului, a declarat Ministerul Comerțului.

Multe dintre aceste tehnologii sunt deja restricționate. China a adăugat în aprilie mai multe metale rare și materiale conexe pe lista sa de control al exporturilor, ceea ce a provocat o penurie majoră la acea vreme.

Însă noul anunț clarifică faptul că este puțin probabil ca licențele să fie eliberate producătorilor de arme și anumitor companii din industria cipurilor.

De asemenea, firmelor chineze li se interzice să colaboreze cu companii străine în domeniul metalelor rare fără permisiunea guvernului.

China a fost acuzată de SUA și de alte țări occidentale că a ajutat Rusia în războiul împotriva Ucrainei, permițând exportul de tehnologii cu dublă utilizare – materiale care pot fi folosite atât în scopuri civile, cât și militare – către Moscova. Beijingul a negat în repetate rânduri acest lucru.

Anunțul de restricționare

Ultimul anunț clarifică, de asemenea, tehnologiile și procesele specifice care sunt restricționate.

Acestea includ extracția, topirea și separarea, fabricarea de materiale magnetice și reciclarea metalelor rare din alte resurse.

Asamblarea, depanarea, întreținerea, repararea și modernizarea echipamentelor de producție sunt, de asemenea, interzise la export fără permisiune, se adaugă în anunț.

Acest lucru ar putea avea un impact asupra SUA, care are o industrie importantă de extracție a pământurilor rare, dar nu dispune de instalații de prelucrare.

Noile reglementări creează versiunea Beijingului a regulilor SUA care împiedică țările să vândă echipamente de fabricare a cipurilor către China.

SUA a utilizat aceste măsuri pentru a încetini dezvoltarea de către China a cipurilor puternice care ar putea fi utilizate pentru inteligența artificială (AI) cu aplicații militare.

Expertul în comerț Alex Capri consideră că noile reglementări ale Chinei „sunt sincronizate în mod specific” înaintea întâlnirii preconizate între Xi și Trump la sfârșitul acestei luni.

Beijingul a vizat vulnerabilitățile cheie ale industriei electronice și de armament din SUA, oglindind măsurile anterioare ale Americii împotriva industriei de cipuri din China, a adăugat el.

Ce sunt metalele rare?

Metalele rare sunt un grup de 17 elemente chimice similare, esențiale pentru fabricarea multor produse de înaltă tehnologie.

Cele mai multe sunt abundente în natură, dar sunt cunoscute ca „rare” deoarece este foarte neobișnuit să le găsești în formă pură și sunt foarte periculoase de extras.

Deși este posibil să nu fiți familiarizați cu numele acestor metale rare – precum neodim, ytriu și europium – veți fi foarte familiarizați cu produsele în care sunt utilizate.

De exemplu, neodimul este utilizat pentru fabricarea magneților puternici folosiți în difuzoare, hard disk-uri de computer, motoare de mașini electrice și motoare cu reacție, care le permit să fie mai mici și mai eficiente.

China deține aproape monopolul asupra extracției metalelor rare, precum și asupra rafinării acestora – procesul de separare a acestora de alte minerale.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) estimează că China reprezintă aproximativ 61% din producția de metale rare și 92% din prelucrarea acestora.