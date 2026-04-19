Cinci țări sigure pentru femeile care călătoresc singure în 2026

Nu există un singur indice global care să arate cât de sigure sunt țările pentru femeile care călătoresc singure. În schimb, am analizat cel mai recent Indice Georgetown University Women, Peace and Security (WPS) – care clasează țările în funcție de incluziunea femeilor, justiție și siguranță – alături de Indicele Global al Păcii, și am vorbit cu femei care călătoresc singure despre locurile în care s-au simțit cel mai în largul lor.

Iată cinci dintre țările care s-au remarcat anul acesta și cum să le gestionezi cel mai bine ca femeie care călătorește singură, potrivit BBC.

Costa Rica

Această țară din America Centrală a fost numită recent una dintre cele mai fericite din lume – și a înregistrat, de asemenea, una dintre cele mai semnificative creșteri în Indicele WPS, urcând de pe locul 60 pe 34. Această schimbare reflectă progrese mai ample în incluziunea și siguranța femeilor, alături de un flux tot mai mare de lucrători la distanță atrași de viza sa pentru nomazi digitali.

„Costa Rica este unul dintre cele mai ușoare locuri din lume pentru a cunoaște oameni ca femeie singură”, a declarat Molly Gagnon, agent de turism specializat în călătorii solo la The Social Solivagant, care a revenit în fiecare an din 2021. Ea subliniază amestecul puternic de expați, surferi și antreprenori grupați în jurul Santa Teresa și Nosara pe partea Pacificului a Peninsulei Nicoya.

„Întâlnești oameni în mod natural la lecțiile de surf, cursurile de yoga, cafenele și chiar plimbându-te pe plajă. Cultura încurajează independența. Este foarte normal să vezi femei făcând lucruri singure.”

Pentru vizitatorii pentru prima dată, ea recomandă să rezervi una sau două activități structurate devreme în călătorie – cum ar fi o lecție de surf sau o drumeție ghidată – pentru a accelera întâlnirea cu oamenii, și să optezi pentru hoteluri mici sau pensiuni sociale în loc de închirieri izolate.

Partea caribiană a peninsulei oferă o atmosferă unică. „Vibrația și liniștea de-a lungul plajelor de coastă au fost ceva ce nu mai experimentasem până atunci”, a spus Ashley Hunter, manager de comunicații la Signature Travel Network, care a călătorit recent singură la sud de Puerto Viejo. „Făceam fotografii în timpul zilei, iar când venea ploaia, găseam un loc liniștit să mă retrag, luam o gustare și desenam din acele imagini.”

Estonia

Estonia se clasează pe locul 11 în Indicele WPS – cea mai înaltă poziție din istoria sa – cu progrese semnificative în sănătatea femeilor, incluziunea financiară și siguranța percepută în comunitate. De asemenea, se află pe locul 24 în Indicele Global al Păcii, reflectând rate scăzute ale criminalității și stabilitate politică.

„Pe tot parcursul șederii mele în Estonia, nu m-aș fi putut simți mai în siguranță”, a spus Veronika Romane, care scrie pe blogul Aim To Discover. Centrul istoric al Tallinnului, inclus în Patrimoniul UNESCO, este un punct de plecare ideal.

„Este intuitiv ușor”, a spus Romane. „Străzile pietruite, micile magazine cu meșteșuguri tradiționale și mâncare, scena artistică și istoria bogată a străzilor din Tallinn m-au făcut să mă simt complet în largul meu explorând singură.”

Călătoarea solo Ioana Moga recomandă vizitarea Muzeului Kiek in de Kök și a Tunelurilor Bastionului, format din mai multe turnuri medievale. „Kiek in de Kök înseamnă «privește în bucătărie», deoarece oamenii din turn puteau vedea în bucătăriile oamenilor de peste stradă”, a spus Moga, care a relatat călătoria pe blogul său. „Partea mea preferată a fost să cobor în subteran și să merg prin tunelurile care au fost folosite în diverse scopuri timp de multe secole.”

La vest de capitală, Parcul Natural Tabasalu oferă o evadare naturală pitorească, unde stâncile de calcar se înalță deasupra Mării Baltice. „A fost locul perfect pentru o drumeție liniștită și pitorească”, a spus Romane. „M-am simțit în pace fiind acolo singură. Puținii oameni pe care i-am întâlnit în zonă au fost foarte amabili și primitori, fiind acolo doar pentru a se bucura de natură, la fel ca mine.”

Vietnam

Clasat pe locul 38 în Indicele Global al Păcii, Vietnam a urcat trei poziții de la an la an și rămâne una dintre țările cu cel mai bun clasament din Asia de Sud-Est. De asemenea, a obținut rezultate relativ bune în Indicele WPS în comparație cu țările vecine, în special în ceea ce privește percepția femeilor asupra siguranței comunitare.

„Am găsit interacțiunile de zi cu zi calde și primitoare aici”, a spus Gagnon, care a vizitat și Vietnamul singură anul trecut. „Momentele simple – o discuție cu proprietarul unei cafenele, alăturarea la o masă cu mâncare de stradă sau luarea unui autobuz cu dormitoare – creează oportunități sociale organice. Este un loc în care «paharul tău social» se umple natural.”

Ea recomandă să te alături unuia dintre numeroasele tururi cu grupuri mici ale țării, care se concentrează pe tot felul de activități – de la gătit la mâncare, până la mersul pe motocicletă – ca un punct de intrare ușor pentru călătorii solo. Dar ea recomandă, de asemenea, să culegi roadele petrecerii timpului cu localnicii.

„M-am întors în Vietnam de mai multe ori, făcând drumeții în Sa Pa cu un ghid Hmong, stând în cazane în Delta Mekong și petrecând Anul Nou Vietnamez în Highlands-ul Central cu o familie locală”, a spus Tracy Smith, autoarea cărții „The Purpose of Getting Lost: A Story of Finding Myself”.

„Am fost impresionată nu doar de frumusețea țării, ci și de cât de sigură și binevenită m-am simțit călătorind singură. Mă întorc în această primăvară pentru a participa la nunta fostului meu ghid”, a adăugat aceasta.

Sfatul ei: depășește turismul de tip „listă de verificare. Vietnamul răsplătește curiozitatea și respectul – este o țară care este cel mai bine experimentată prin conexiune.”

Uruguay

Uruguay a urcat, de asemenea, puternic în Indicele WPS din acest an, de pe locul 59 pe 35, determinat de scoruri ridicate în justiție și siguranță, inclusiv rate scăzute ale violenței împotriva femeilor. Este, de asemenea, clasat ca a doua cea mai pașnică țară din America de Sud (imediat după Argentina) în Indicele Global al Păcii.

„Am observat imediat atmosfera relaxată”, a spus Claudia Tavani, care a scris despre experiența sa pe blogul său. „Uruguay este incredibil de liniștit, cu oameni foarte primitori. L-am vizitat la jumătatea lunii martie, când nu erau mulți turiști prin zonă, așa că am cunoscut mulți localnici care erau mereu pregătiți să stea de vorbă și să împărtășească povești interesante despre țară, istoria și cultura ei.”

Vizitarea Colonia del Sacramento, în sud-vestul Uruguayului, este un punct culminant, în special Barrio Histórico, unde pot fi găsite majoritatea atracțiilor țării. „Este un labirint de alei pietruite cu pereți albi și bougainvillea colorată care se revarsă peste străzi, iar mașinile vintage adaugă o notă unică”, a spus Tavani.

Ea recomandă să te oprești la apus pe Calle de los Suspiros (o stradă bine conservată care găzduia cândva bordelurile istorice ale orașului) sau la farul din Colonia. Pentru atmosfera de plajă, ea recomandă Punta del Diablo, un sat de pescari pe coasta de est, în locul mai cunoscutului și mai aglomeratului Punta del Este.

„Este mult mai relaxat și mai sigur de explorat singur”, a spus ea. „Plaja este un loc frumos pentru a sta la soare și a înota.”

În Montevideo, închirierea unei biciclete și plimbarea pe ramblas de lângă Rio de la Plata este o modalitate ușoară de a explora. Tavani evidențiază, de asemenea, Carnavalul – care are loc de la jumătatea lunii ianuarie până la sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie – ca o alternativă mult mai relaxată la sărbătorile din Rio.

Norvegia

Clasată pe locul trei în Indicele WPS (la egalitate cu Suedia), Norvegia a obținut scoruri ridicate pentru protecțiile sale sociale, egalitatea salarială și siguranța comunității. Țara s-a clasat constant în primele trei locuri de la începutul indicelui în 2017, iar rețeaua sa puternică de siguranță socială (care include asistență medicală universală, concediu parental și îngrijire a copiilor finanțată de stat) susține o cultură în care femeile participă activ la forța de muncă și la guvernare.

Pentru femeile care călătoresc singure, atracția este la fel de mult despre natură, cât și despre siguranță. „Călătoritul solo aici a fost fără efort”, a spus Janice Lintz, care a declarat că croaziera sa de expediție aici a fost una dintre cele mai extraordinare călătorii pe care le-a făcut vreodată.

„Viața sălbatică [din Svalbard] a fost dincolo de orice mi-aș fi imaginat. Am văzut urși polari, foci călugări, morse, vulpi arctice și reni. Am văzut, de asemenea, gheață în formă de clătite în jurul latitudinii 82 de grade nord, ceea ce a fost suprarealist.”

Confortul și sentimentul de bunăstare persistă chiar și în aer liber, în întuneric. „M-am simțit mereu în siguranță, chiar și când fotografiam cerul nopții”, a spus Lisa Michele Burns, fondatoarea clubului de fotografie de călătorie The Wandering Lens. Burns a vizitat Norvegia de două ori singură, o dată iarna pentru a fotografia aurora boreală și o dată la sfârșitul verii, petrecând cea mai mare parte a timpului în regiunea de nord, în jurul Bodø și al Insulelor Lofoten.

„Coastele dramatice oferă mediul perfect pentru a rătăci, a absorbi frumusețea și sunetele, a fotografia încet și a vedea cum se desfășoară condițiile”, a spus aceasta.

Chiar dacă Burns iubește natura, apreciază, de asemenea, hotelurile cochete ale țării. „Rorbuer [case tradiționale de pescari transformate acum în cabine] și designul interior scandinav sunt alte motive pentru care voi avea întotdeauna Norvegia pe lista mea de locuri în care mi-ar plăcea să mă întorc”, a spus ea.

Burns recomandă călătorilor solo să închirieze o mașină și să își planifice o călătorie prin satele mici și punctele de belvedere din regiunea Lofoten, cu mult timp neprogramat inclus. Ea evidențiază țărmurile cu nisip roz din Mjelle, plajele din Unstad și Haukland și satul de pescari Nusfjord.