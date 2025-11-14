Cinci turiști chinezi, au murit într-un accident rutier în Bali

Cinci turiști chinezi au murit, iar alți opt au fost răniți vineri dimineață, după ce un microbuz care îi transporta în nordul insulei Bali a ieșit de pe carosabil și s-a prăbușit într-o grădină, lovind un copac, au anunțat autoritățile locale. Vehiculul se deplasa pe un drum îngust și în pantă, iar șoferul a pierdut controlul în timpul unei coborâri, a declarat șeful poliției din regiunea Buleleng, Ida Bagus Widwan Sutadi.

„Din cauza lipsei de atenție în viraj și la coborâre, șoferul a ieșit de pe drumul asfaltat și a intrat într-o grădină, provocând accidentul rutier”, a precizat acesta. Drumul național din zona satului Padangbulia era uscat la momentul impactului. Cei opt pasageri răniți au fost transportați la două spitale din apropiere. Șoferul indonezian, care nu a necesitat îngrijiri medicale, a fost arestat.

Autoritățile indoneziene amintesc că accidentele rutiere sunt frecvente în țară din cauza standardelor scăzute de siguranță și a infrastructurii deficitare.