Cine are un stick USB prin casă are o adevărată comoară: de ce și la ce poate fi folosit

Deși a fost asociat mereu cu stocarea fișierelor și transportul lor ușor dintr-un loc în altul, aceste dispozitive mici au, în realitate, mult mai multe utilizări practice, care pot fi extrem de utile în viața de zi cu zi. Așadar, dacă ai un stick USB uitat prin casă, este posibil să ai fără să știi un instrument tehnologic foarte valoros. Iată câteva dintre cele mai inteligente moduri în care îl poți folosi, notează El Economista.

1. Poate deveni o cheie de securitate pentru PC

Un stick USB poate fi transformat într-o „cheie digitală” care blochează și deblochează automat computerul. Fără stick conectat, nimeni nu va putea accesa calculatorul.

2. Scanarea și repararea calculatoarelor infectate

Pe un stick USB pot fi instalate programe antivirus portabile sau sisteme de recuperare. Astfel, îl poți folosi pentru a curăța calculatoare infectate cu viruși sau pentru a diagnostica problemele unui PC care nu mai funcționează corect.

3. Stocarea copiilor de siguranță criptate

Confidențialitatea devine tot mai importantă. Poți folosi programe precum VeraCrypt pentru a salva documente importante într-un spațiu securizat și criptat direct pe stickul USB.

4. Rularea aplicațiilor fără instalare

Pe stick pot fi instalate aplicații portabile, de la browsere web și editoare foto până la programe de divertisment. Le poți folosi pe orice calculator doar conectând dispozitivul, fără să instalezi nimic pe sistem.

5. Un sistem de operare portabil

Cu ajutorul unor aplicații precum Rufus sau Ventoy, poți instala pe stick un sistem de operare, Windows sau Linux, pe care îl poți rula pe aproape orice computer. Este o soluție ideală în situații de urgență sau atunci când lucrezi pe calculatoare publice ori partajate.

6. Centru multimedia portabil

Poți încărca pe stick filme, seriale sau muzică și îl poți conecta la televizoare, console sau playere media. Este o variantă perfectă de divertisment offline, mai ales în locuri unde conexiunea la internet lipsește sau este slabă.