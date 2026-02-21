Prima pagină » Știrile zilei » Cine are un stick USB prin casă are o adevărată comoară: de ce și la ce poate fi folosit

Cine are un stick USB prin casă are o adevărată comoară: de ce și la ce poate fi folosit

Dezvoltarea rapidă a tehnologiei face ca dispozitive pe care altădată eram obligați să le folosim să devină depășite și uitate prin sertarele casei. Stickul USB este un exemplu clar.
Cine are un stick USB prin casă are o adevărată comoară: de ce și la ce poate fi folosit
Foto: Unsplas / Brina Blum
Mădălina Dinu
21 feb. 2026, 14:07, Știrile zilei

Deși a fost asociat mereu cu stocarea fișierelor și transportul lor ușor dintr-un loc în altul, aceste dispozitive mici au, în realitate, mult mai multe utilizări practice, care pot fi extrem de utile în viața de zi cu zi. Așadar, dacă ai un stick USB uitat prin casă, este posibil să ai fără să știi un instrument tehnologic foarte valoros. Iată câteva dintre cele mai inteligente moduri în care îl poți folosi,  notează El Economista.

1. Poate deveni o cheie de securitate pentru PC

Un stick USB poate fi transformat într-o „cheie digitală” care blochează și deblochează automat computerul. Fără stick conectat, nimeni nu va putea accesa calculatorul.

2. Scanarea și repararea calculatoarelor infectate

Pe un stick USB pot fi instalate programe antivirus portabile sau sisteme de recuperare. Astfel, îl poți folosi pentru a curăța calculatoare infectate cu viruși sau pentru a diagnostica problemele unui PC care nu mai funcționează corect.

3. Stocarea copiilor de siguranță criptate

Confidențialitatea devine tot mai importantă. Poți folosi programe precum VeraCrypt pentru a salva documente importante într-un spațiu securizat și criptat direct pe stickul USB.

4. Rularea aplicațiilor fără instalare

Pe stick pot fi instalate aplicații portabile, de la browsere web și editoare foto până la programe de divertisment. Le poți folosi pe orice calculator doar conectând dispozitivul, fără să instalezi nimic pe sistem.

5. Un sistem de operare portabil

Cu ajutorul unor aplicații precum Rufus sau Ventoy, poți instala pe stick un sistem de operare, Windows sau Linux, pe care îl poți rula pe aproape orice computer. Este o soluție ideală în situații de urgență sau atunci când lucrezi pe calculatoare publice ori partajate.

6. Centru multimedia portabil

Poți încărca pe stick filme, seriale sau muzică și îl poți conecta la televizoare, console sau playere media. Este o variantă perfectă de divertisment offline, mai ales în locuri unde conexiunea la internet lipsește sau este slabă.

Recomandarea video

Ce șanse are Lia Savonea la Curtea de Justiție a UE ca să restaureze pensiile speciale. Instanța europeană tocmai i-a retezat din privilegii unui magistrat român: i-a refuzat includerea diurnei la calculul pensiei
G4Media
Descoperirea din România care face înconjurul lumii! CNN transmite că în țara noastră a fost descoperită o bacterie rezistentă la 10 antibiotice. Unde a fost localizată
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
Cancan
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Libertatea
Zodia triplu-binecuvântată în martie 2026. Neti Sandu anunță bucurii pe toate planurile
CSID
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor