„CNCD se face că plouă”: Buzoianu, despre lipsa unei pronunțări în cazul declarațiilor ÎPS Teodosie privind abuzul asupra femeilor

Într-o postare încărcată pe Facebook, Diana Buzoianu vorbește despre faptul că „instituțiile îngroapă cu anii sesizările incomode”.

Cazul arhiepiscopului Teodosie din 2024

Aceasta menționează cazul arhiepiscopului Teodosie, care în urmă cu doi ani susținea ca femeile abuzate psihologic de soți să nu divorțeze, ci să își „ducă crucea”.

În acest context, Buzoianu a depus o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

„Am spus atunci un lucru simplu: abuzul nu este o cruce de dus pentru femei, zi de zi în propria casă”, a scris ea.

Însă, de la declarațiile arhiepiscopului au trecut mai bine de doi ani.

Femeile continuă „să trăiască în realitatea violenței domestice”

„Anii trec, CNCD se face că plouă. În tot acest timp, mii de femei din România au continuat să trăiască în realitatea violenței domestice. Unele au cerut ajutor, altele au reușit să plece. Unele, tragic, n-au mai reușit”, a continuat Buzoianu.

De asemenea, precizează cum de doi ani instituția nu s-a pronunțat în acest caz.

În acest context, Buzoianu spune că a cerut revenirea pe această sesizare.

„E decizia CNCD ce răspuns dă (cu argumente bazate pe legislația în vigoare), dar sunt obligați de lege să dea un răspuns”, precizează aceasta.

Mai mult, susține că tăcerea și complicitatea instituțiilor are și ea consecințe.

Instituțiile, „de partea abuzatorului”

„Când vorbim despre femei care trăiesc abuzul în propria casă, mesajul transmis de o instituție care întârzie la nesfârșit este unul extrem de periculos: «Mai așteaptă. Îndură. Noi momentan suntem de partea abuzatorului»”, continuă Buzoianu.

Totodată, instituțiile statului nu au voie să tergiverseze la nesfârșit, „mai ales atunci când drepturile fundamentale ale oamenilor sunt puse în discuție”, potrivit acesteia.

„E mai bine să fac plângere penală pentru abuz în serviciu pentru că refuzați de 2 ani de zile să vă pronunțați pe o sesizare depusă?”, a conchis Diana Buzoianu.