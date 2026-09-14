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Liderul sindical de la Metrorex acuzat de misoginie a fost reclamat la CNCD. Diana Buzoianu: Oamenii care discriminează nu ar trebui să fie ei la masa deciziei

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a depus o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) împotriva lui Marian Artimon, liderul Unității Sindicatul Liber Metrou (USLM), după declarațiile acestuia potrivit cărora sunt „cam multe femei” în conducerea Metrorex.
Liderul sindical de la Metrorex acuzat de misoginie a fost reclamat la CNCD. Diana Buzoianu: Oamenii care discriminează nu ar trebui să fie ei la masa deciziei
VALENTINA SAROSI / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
14 sept. 2026, 19:23, Politic
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„I-am făcut sesizare la CNCD domnului Marian Artimon, acest lider de sindicat de la Metrorex, acest consilier general, din partea cui, bineînțeles că din partea PSD-ului, în cadrul Primăriei Municipiului București, pentru că domnul Marian Artimon consideră, și a spus-o chiar în conferință publică, că sunt prea multe femei la conducere, prea multe femei care iau decizii la Metrorex”, a declarat Diana Buzoianu, luni, într-un videoclip publicat pe Facebook. 

Acuzații de discriminare și apel la demisie

Ministra interimar al Mediului a afirmat că problema nu este doar reprezentată de opiniile personale ale liderului sindical, ci de faptul că acesta deține o funcție publică și poate lua decizii cu impact asupra comunității, fapt pentru care i-a cerut demisia din funcțiile pe care le deține. 

„Dumneavoastră luați în calitate de consilier general decizii pentru sute de mii de femei și fete în București. Femei și fete care contribuie, care sunt lidere în comunitățile lor, care contribuie economic, care aduc extraordinar de multe benefici domeniilor în care ele lucrează și, da, de cele mai multe ori iau și decizii pentru domeniile respective. Problema nu este că dumneavoastră, domnul Marian Artimon, sunteți misogini. Problema este că dumneavoastră luați decizii cu această mentalitate pentru sute de mii de femei din București. Și atunci eu cred că, într-o lume normală, dumneavoastră ar fi trebuit să vă dați demisia”, a continuat ministra interimară. 

Critici la adresa PSD și apel la sancționarea derapajelor

Buzoianu a criticat și PSD pentru faptul că nu s-a delimitat de pozițiile publice ale liderului sindical. 

„Într-o lume normală, PSD, partid social democrat, care ar trebui să se lupte inclusiv pentru drepturile femeilor, ar fi trebuit de mult să vă retragă sprijinul”, a spus ministra. 

„Atunci am mers eu la o autoritate care sper să vă sancționeze. Pentru că în țara aceasta există legislație foarte clară, iar oamenii care discriminează nu ar trebui să fie ei la masa deciziei”, a conchis ministra. 

Reacția acesteia vine după ce miercurea trecută, într-o conferință de presă, președintele Unității Sindicatul Liber Metrou (USLM), Marian Artimon, a afirmat că sunt prea multe femei care iau decizii pentru metrou.

„Din păcate, nu vreau să jignesc, cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic, în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, ci care să știe să conducă trenul. Pentru că în spate are 2.000 de oameni”, a afirmat Marian Artimon.

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