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Colonelul Sanders, fondatorul KFC ajunsese să urască unul dintre cele mai populare produse din meniu. Ce spunea despre el

Colonelul Harland Sanders, omul care a construit imperiul Kentucky Fried Chicken, avea o problemă serioasă cu unul dintre cele mai iubite produse din meniul KFC.
Colonelul Sanders, fondatorul KFC ajunsese să urască unul dintre cele mai populare produse din meniu. Ce spunea despre el
sursa foto: pixabay
Mădălina Dinu
02 iun. 2026, 23:58, Știri externe
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După ce a vândut compania, în 1964, unui grup de investitori, Sanders a rămas imaginea publică a brandului și a continuat să vorbească deschis despre schimbările din restaurante, potrivit publicației The Takeout.

Una dintre cele mai mari nemulțumiri ale sale era sosul gravy, extrem de popular printre clienți.

„Doamne, sosul ăla este îngrozitor”, a spus Sanders într-un interviu din 1978 pentru Courier-Journal din Louisville, Kentucky, potrivit documentelor din instanță.

Fondatorul KFC a comparat sosul cu „pastă de lipit tapet”, susținând că nu mai are nicio legătură cu rețeta originală pe care o servea el.

„Cumpără apă de la robinet cu 15 sau 20 de cenți pentru 1.000 de galoane, apoi o amestecă cu făină și amidon și obțin o pastă pură de lipit tapet”, a spus acesta.

„Nu are nicio valoare nutritivă și nici nu ar trebui să li se permită să îl vândă”, a mai afirmat Sanders.

Interviul a creat controverse

Criticile sale au stârnit controverse la acea vreme. Un restaurant KFC din Bowling Green, Kentucky, a dat în judecată atât pe Sanders, cât și ziarul care a publicat interviul.

Procesul a fost însă respins, iar Curtea Supremă din Kentucky a confirmat decizia, stabilind că declarațiile lui Sanders vizau compania în general și nu făceau referire directă la acel restaurant.

În ciuda acestor critici dure, sosul gravy a rămas popular până astăzi și are în continuare numeroși fani. Pe platforma Reddit, unii utilizatori au apărat produsul, în timp ce alții au fost de acord cu fondatorul KFC.

„Este foarte bun pentru un produs de tip fast-food și pentru mulți este o mâncare reconfortantă”, a scris un utilizator.

Un alt comentator a susținut că rețeta din perioada lui Sanders era diferită de cea actuală și includea bucăți crocante de pui, crustă condimentată, lapte și smântână.

Mai mulți utilizatori au discutat și despre variante făcute acasă, împărtășind rețete și trucuri pentru a recrea gustul sosului în propria bucătărie.

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