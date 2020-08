Comedie pe timp de pandemie: O româncă face umor pe limba spaniolilor

Ultima decizie anti-COVID-19 a guvernului spaniol a fost să închidă toate discotecile şi sălile de spectacol, unde se organizau concerte şi reprezentaţii artistice.

Măsura este criticată de reprezentanţii acestui sector, în care muncesc 700 de mii de oameni.

Nici pentru Bianca Kovacs nu este uşor acum, dar singura româncă din stand-up comedy-ul spaniol este convinsă că viitorul îi va aduce lucruri bune. De altfel, a reuşit să devină cunoscută tocmai prin sarcasmul din glumele sale despre români, spanioli şi prejudecăţile celor două lumi.

A pierdut multe spectacole din cauza pandemiei, dar Bianca are si angajamente viitoare în seriale de televiziune, însă afirmă că îi place mai mult comedia. Se pregăteşte să facă un pas uriaş în cariera sa de comediantă. Urmează să debuteze în octombrie pe scena Teatrului Rialto de pe Gran Via, la celebrul „Club de la Comedia”.

Bianca Kovacs, comediantă: Felul meu de a fi se explică prin faptul că m-am născut în Transilvania, în ţara lui Dracula! Şi în apărarea lui o să vă spun, el era o persoană foarte bună... la fel ca mine. Dar când era mic i-au făcut bullying.

Lumea zice:

- Şi cui nu i-au făcut?

- Da, dar lui i-au lăsat doar 2 dinţi.

- Îmi zice: Trebuie să fie oribil să trăieşti într-o ţară de sărăci?

- Da, dar şi să ai 40 de ani şi să locuieşti tot cu maică-ta nu e o mare chestie.

Sunt aproape de 40 de ani. De fapt am 36, dar am dormit prost.

Madridul mi-a dat tot! Am alergie la polen, la poluare, am datorii şi 2 chisturi ovariene...

Şi mai e şi sloganul: De la Madrid, la cer! Suntem daţi naibii!

Dacă vorbesc despre situaţia actuală oamenii nu râd. Stau şi se gândesc întâi. Şi tu nu ai timp la stand-up să stea publicul să se gândească. Publicul trebuie să râdă. De aceea şi plăteşte, ca să vină să râdă. Datorită show-ului văd şi ei, spaniolii, cum suntem noi. Văd românii altcumva. Pentru că multă lume, colegi de-ai mei, spanioli, au plecat înapoi în oraşele lor, la părinţi acasă. Este ca şi cum nu mai au încredere. Au pierdut încrederea, dar eu ştiu de când am ajuns aici că dacă nu aveam încredere nu supravieţuiam.

Armando Ruah, coordonator Asociaţia Sălilor de Muzică Live din Spania: Nu înţelegem prea bine de ce distracţia de noapte este în colimatorul guvernului şi de ce nu se decid alte lucruri în aceste comisii dintre regiuni şi Stat. Şi desigur asta va presupune o criză economică în care multe persoane vor suferi, de la artişti şi până la personalul angajat.