„Concert pentru libertate”, un festin muzical oferit de Alexandru Tomescu şi Sînziana Mircea, se transmite live astăzi, pe pagina de Facebook Qreator by IQOS

În seara aceasta, începând cu ora 19:00, românii se vor putea bucura de un concert de excepţie, care îi va avea ca protagonişti pe violonistul Alexandru Tomescu şi pianista Sînziana Mircea. Momentul ales pentru acest regal muzical nu putea fi mai potrivit: astăzi, 22 decembrie, în pragul sărbătorilor de iarnă.

Concert pentru libertate este un cadou oferit românilor de Qreator by IQOS şi de cei doi artişti celebri, pentru a marca încheierea unui an dificil şi trecerea cu bucurie în cel care urmează. Altfel spus, o invitaţie de a privi optimist înainte, fără a uita însă de ceea ce s-a petrecut deja.

Publicul român va avea şansa de a-l urmări, în seara aceasta, pe pagina de Facebook Qreator, într-un cadru festiv, pe cel care, pentru virtuozitatea lui, a câştigat dreptul de a cânta pe vioara Stradivarius Elder-Voicu.

Alături de Alexandru Tomescu, în spaţiul Qreator by IQOS, va fi prezentă şi celebra pianistă Sînziana Mircea, care îl va acompania pe toată durata concertului şi împreună cu care va interpreta, în premieră, o adaptare pentru vioară şi pian a Simfoniei a IX-a de Ludwig Van Beethoven.

Considerată cea mai cunoscută şi apreciată lucrare a lui Ludwig Van Beethoven, compusă când acesta îşi pierduse deja auzul, Simfonia a IX-a a fost scrisă pentru orchestră, cor şi solişti, însă, în seara aceasta, cei care vor urmări live concertul, vor asista la o premieră, pentru că cei doi vor interpreta o adaptare pentru vioară şi pian. Simfonia a IX-a reprezintă, de asemenea, lucrarea din care este extras Imnul Europei, aceasta fiind creată pentru a transpune în muzică versurile poeziei „Odă bucuriei”, scrisă de Friedrich von Schiller în 1785.

Violonistul Alexandru Tomescu revine astfel la Qreator by IQOS, la câteva luni după susţinerea, în luna iunie, a unui concert live care a bucurat deja câteva zeci de mii de români şi care poate fi revăzut aici.

Alexandru Tomescu a cântat pe cele mai renumite şi râvnite scene de concert: Carnegie Hall (New York), Walt Disney Concert Hall (Los Angeles), Théâtre des Champs Elysées (Paris), Great Hall of the Moscow Conservatory sau Concertgebouw (Amsterdam). Pentru virtuozitatea lui, a câştigat dreptul de a cânta pe vioara Stradivarius Elder-Voicu, aparţinând statului român. Atunci, a promis că îi va face sunetul auzit de către toţi românii. De la debutul său din 1985, a susţinut peste 200 de concerte şi recitaluri în 26 de ţări, şi a câştigat numeroase premii naţionale şi internaţionale la festivalurile de muzică clasică (Marguerite Long – Jacques Thibaud, George Enescu, Paganini şi Sarasat).

Sînziana Mircea este prima pianistă din România care a primit titlul Young Steinway Artist, atribuit celor mai promiţătoare talente din întreaga lume. A debutat la 7 ani pe scena Ateneului Român. În 2016, când debuta pe scena Carnegie Hall, spectacolul ei a fost sold out, iar publicul american a ovaţionat-o minute în şir. A încântat mii de oameni pe scene importante: Carnegie Hall, Stockholm Philharmonic, Tallinn Philharmonic, Harvard Club New York, London Steinway Hall, Tokyo Steinway Hall, Sapporo Concert Hall, Nanjing Arts Center, Harbin Concert Hall.

Concertul se desfăşoară fizic, fără spectatori, şi va transmis live pe pagina de Facebook Qreator by IQOS. Participarea nu presupune niciun cost din partea spectatorilor virtuali.