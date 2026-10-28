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Creștere aproape dublă a cererilor de azil în România. Peste 1.300 de cereri au fost depuse în primele nouă luni ale anului

Inspectoratul General pentru Imigrări anunță că peste 1.300 de cereri de azil au fost înregistrate în primele nouă luni ale anului, o creștere aproape dublă față de aceeași perioadă a anului trecut.
Creștere aproape dublă a cererilor de azil în România. Peste 1.300 de cereri au fost depuse în primele nouă luni ale anului
Ioana Târziu
28 oct. 2026, 12:05, Social
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Potrivit unui comunicat publicat miercuri, Inspectoratul General pentru Imigrări anunță că în primele 9 luni ale acestui an au fost înregistrate 1.369 de cereri de azil.

Acest număr reprezintă o creștere de 48,5% față de perioada similară a anului trecut, când au fost depuse și înregistrate 922 de astfel de solicitări.

Din punctul de vedere al repartizării pe structuri competente, un procent de 46,2% din totalul cererilor de azil (respectiv 633 în valoare absolută) au fost depuse la structurile Inspectoratului General pentru Imigrări.

În același timp, 52,7% din cereri (reprezentând 721 în valoare absolută) au fost înregistrate la structurile Poliției de Frontieră. Diferența de 1,1% (respectiv 15 cereri) a fost depusă la alte structuri competente.

În ceea ce privește cererile depuse la toate structurile instituției, cele mai multe au fost înregistrate la Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil București. Numărul acestora a fost de 251, reprezentând 39,7% din totalul cererilor depuse la structurile IGI și 18,3% din numărul cererilor depuse la nivel național.

Cele mai multe cereri de azil au fost înregistrate pentru cetățeni proveniți din țări precum Ucraina, Siria, Sudan și Afganistan.

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