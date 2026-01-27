Cum știi dacă animalele tale de companie te iubesc

Prin urmare, există șase semne care indică dacă animalul vostru de companie vă iubește cu adevăr, în special în cazul câinilor, notează Serendippias.com. Așadar, indiferent dacă aveți o rasă foarte rară de câine, iată câteva semne care ar putea indica afecțiunea sinceră a prietenului vostru din regnul animal.

1. Te întâmpină cu mare entuziasm

Acest semn este mai evident când lipsiți pentru perioade lungi de timp, poate pentru o ieșire cu colegii sau o întâlnire romantică. Și, când te întorci acasă, animalul tău de companie te întâmpină cu sărituri, scuturând din coadă și chiar lătrând, o adevărată agitație pentru doar câteva ore!

2. Dă din coadă când te vede

Poate unul dintre cele mai evidente semne, pe care îl poți observa în viața de zi cu zi a casei, mai ales dacă câinele tău se îndepărtează din când în când pentru a dormi sau a mânca. De îndată ce îi vorbești sau te vede, începe să dea din coadă imediat.

3. Este mereu atent la tine

Dacă câinele tău te iubește foarte mult, atunci va fi atent la toate mișcările și sunetele tale și nu va înceta să te urmeze oriunde te-ai duce. Este un mod de a-ți arăta că se bucură de compania ta 24 de ore pe zi.

4. Te linge tot timpul

Linsul nu este ceva recurent la toți câinii, unii folosesc limba pentru a-și exprima afecțiunea mai mult decât alții. Dar, dacă vă apropiați fața pentru a-i da afecțiune, chiar și mâna, nu va ezita să vă lingă pentru a vă spune că vă iubește.

5. Instinct protector

Unul dintre cele mai semnificative 6 semne că animalul dvs. de companie vă iubește. Este vorba despre instinctul protector, o modalitate de a demonstra că îi pasă de bunăstarea ta și că va încerca să te protejeze cu orice preț.

6. Se întinde cu burta în sus

Este unul dintre cele mai tandre semne pe care le vei vedea la câini. Unii spun că este mai frecvent la pui, dar eu am avut ocazia să-l văd chiar și la câinii mai în vârstă. Să se întindă cu burta în sus pentru ca tu să-l poți mângâia, nu există nimic mai drăguț în lumea animalelor.

Dar ce se întâmplă cu prietenii noștri felinele?

Un alt companion din regnul animal pe care îl avem frecvent ca animal de companie. Deși nu seamănă deloc cu câinii, au modul lor particular de a ne arăta că ne iubesc, iată câteva semne:

Torc când le mângâi sau se întind lângă tine. Un fapt curios este că acest tors este considerat terapeutic.

Un alt semn că pisica ta te iubește este că, atunci când este lângă tine, face cozonaci, masându-te cu lăbuțele. O mișcare similară cu cea a pisicuțelor când masează burta mamei lor pentru a stimula producția de lapte.

Când sunt lângă tine și ridică coada cu vârful îndoit, înseamnă că te apreciază sincer.

Dacă vezi că pisica ta a ucis o pradă și ți-o aduce, nu-ți pierde mințile! Este un cadou, un mod de a-ți spune că faci parte din familia ei și, de aceea, îți împărtășește ceea ce vânează.

Acum, cu toate aceste semne, nu mai rămâne decât să fii puțin atent și vei descoperi dacă animalul tău de companie te iubește cu adevărat atât de mult pe cât crezi.