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Daniel Zamfir, aviz favorabil pentru Ministerul Economiei

Luni, Daniel Zamfir a primit un aviz favorabil pentru Ministerul Economiei, în viitorul Guvern Niculescu.
Daniel Zamfir, aviz favorabil pentru Ministerul Economiei
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
19 oct. 2026, 15:21, Politic
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Daniel Zamfir a primit aviz favorabil în şedinţa comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

Au fost 48 de voturi „pentru”, 26 de voturi „împotrivă” și 2 abțineri.

Senatorul PSD, Daniel Zamfir este propunerea de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în viitorul guvern Niculescu. Senatorul PSD, la bază inginer, a trecut de la PD, la PNL, ALDE și ulterior la PSD.

Acesta s-a implicat, de-a lungul timpului, în Comisiile din Senat cu profil economic.

La începutul carierei sale, Zamfir a ocupat funcția de director în cadrul unei firme private din Capitală.

Ulterior, acesta a ocupat pentru doi ani funcția de director la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Timp de 4 ani, din 2008 până în 2012, acestea a fost consultant în domeniile infrastructură și fonduri europene ca persoană fizică autorizată. Acesta a devenit, în 2012, deputat și în 2016 senator pe listele PNL.

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