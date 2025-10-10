Descoperire alarmantă în adâncurile apelor din jurul Antarcticii

Cantități uriașe de metan se află în rezervoare care s-au format de-a lungul mileniilor sub fundul mării din întreaga lume. Acest gaz invizibil, poluant pentru climă, poate scăpa în apă prin fisuri de pe fundul oceanului, dezvăluindu-se adesea printr-un șir de bule care se ridică la suprafața oceanului.

Se cunosc relativ puține lucruri despre aceste scurgeri subacvatice, despre modul în care funcționează, despre numărul lor și despre cantitatea de metan care ajunge în atmosferă în comparație cu cantitatea consumată de microbii care se hrănesc cu metan și trăiesc sub ocean.

Însă oamenii de știință doresc să le înțeleagă mai bine, deoarece acest gaz extrem de poluant reține de aproximativ 80 de ori mai multă căldură decât dioxidul de carbon în primii 20 de ani de existență în atmosferă, potrivit CNN.

Scurgerile de metan din Antarctica sunt printre cele mai puțin înțelese de pe planetă, așa că o echipă de oameni de știință internaționali s-a apucat să le găsească. Ei au folosit o combinație de studii acustice efectuate de pe nave, vehicule telecomandate și scafandri pentru a preleva probe dintr-o serie de locuri din Marea Ross, un golf din Oceanul Antarctic, la adâncimi cuprinse între 16 și 790 de picioare.

Descoperirea a surprins cercetătorii

Ei au identificat peste 40 de scurgeri de metan în apele puțin adânci ale Mării Ross, potrivit studiului publicat luna aceasta în Nature Communications.

Multe dintre scurgeri au fost găsite în locuri care fuseseră studiate în repetate rânduri înainte, ceea ce sugerează că erau noi. Acest lucru poate indica o „schimbare fundamentală” în metanul eliberat în regiune, potrivit raportului.

Scurgerile de metan sunt relativ frecvente la nivel global, dar anterior exista o singură scurgere activă confirmată în Antarctica, a declarat Sarah Seabrook, autoare a raportului și cercetătoare marină la Earth Sciences New Zealand, o organizație de cercetare. „Ceva ce se credea a fi rar pare să devină acum răspândit”, a declarat ea pentru CNN.

Fiecare scurgere descoperită a fost însoțită de o „entuziasm imediat”, care a fost „înlocuit rapid de anxietate și îngrijorare”, a spus Seabrook.

Se teme că aceste scurgeri ar putea transfera rapid metanul în atmosferă, făcându-le o sursă de poluare care încălzește planeta și care nu este luată în calcul în prezent în previziunile privind schimbările climatice viitoare.

Oamenii de știință sunt, de asemenea, îngrijorați că metanul ar putea avea efecte în cascadă asupra vieții marine.

Schimbările climatice cresc scurgerile de metan

Nu este clar de ce se produc scurgeri de metan în regiune, dar cercetătorii investighează dacă acestea ar putea fi afectate de schimbările climatice.

La celălalt capăt al lumii, în Arctica, creșterea eliberării subterane de metan a fost asociată cu impactul schimbărilor climatice, a spus Seabrook, inclusiv temperaturi mai ridicate, schimbări ale nivelului mării și creșterea lentă și continuă a terenului după topirea ghețarilor în ultima eră glaciară.

Se poate crea un cerc vicios, a adăugat Seabrook, în care schimbările climatice cresc scurgerile de metan, care la rândul lor accelerează ritmul schimbărilor climatice.

Oamenii de știință se întorc în Antarctica săptămâna viitoare pentru două luni, pentru a analiza scurgerile în detaliu.

Metanul este o „adevărată necunoscută, se ridică în atmosferă și nu știm de ce”, a spus Andrew Thurber, profesor de biologie marină la Universitatea din California, Santa Barbara, și autor al studiului.

Una dintre cele mai importante preocupări este ceea ce se întâmplă în Antarctica, unde există vaste rezervoare de metan, a declarat Thurber pentru CNN. Dacă oamenii continuă să încălzească planeta, aceste scurgeri ar putea trece de la „un laborator natural la un epicentru al pericolului”, a spus el.

În anumite privințe, „sunt ca un animal periculos”, a adăugat el. „Sunt uimitoare de studiat și de înțeles, dar trebuie să fim foarte conștienți de ceea ce pot face dacă sunt provocate sau subestimate”.