„Descoperire revoluționară” în domeniul vederii artificiale. Un mic implant ocular redă vederea pacienților cu pete oarbe incurabile – studiu

Implantul, care este plasat sub retina ochiului și se conectează la o pereche specială de ochelari, se adresează persoanelor cu degenerescență maculară legată de vârstă (AMD), o afecțiune frecventă care provoacă pierderea vederii în centrul câmpului vizual.

Aceasta poate îngreuna cititul și recunoașterea fețelor și afectează de obicei persoanele cu vârsta de peste 50 de ani, potrivit Euronews.

Mulți dintre cei 38 de pacienți vârstnici care au participat la studiu și-au recăpătat capacitatea de a citi litere, cuvinte și numere după utilizarea dispozitivului, potrivit studiului publicat în New England Journal of Medicine.

„Acest studiu confirmă că, pentru prima dată, putem restabili vederea centrală funcțională la pacienții orbiți de atrofie geografică” sau AMD avansată, a declarat dr. Frank Holz, autorul principal al studiului și președintele departamentului de oftalmologie al Spitalului Universitar din Bonn, Germania.

„Implantul reprezintă o schimbare de paradigmă în tratarea AMD în stadiu avansat”, a adăugat Holz într-o declarație.

Tratarea AMD în stadiu avansat

Toți pacienții sufereau de atrofie geografică cu AMD uscată, o formă a afecțiunii care provoacă pierderea vederii în timp și nu poate fi tratată.

Aceștia aveau o vedere periferică limitată înainte de implantarea dispozitivului în spitale din cinci țări europene. Pacienților li s-au dat ochelari speciali care conțineau o cameră video și le permiteau să focalizeze, să mărească și să scaneze text sau numere.

Ochelarii procesau aceste imagini și foloseau lumina infraroșie apropiată pentru a le proiecta pe implant, care apoi convertea lumina respectivă într-un semnal electric care stimula celulele din retină.

Acest proces a restabilit „fluxul de informații vizuale”, se arată în studiu.

În decurs de un an, 84% dintre participanți puteau citi litere, numere și cuvinte cu ajutorul vederii artificiale, iar 69% au declarat că erau, în general, mulțumiți de dispozitiv.

Dispozitivul a fost dezvoltat de o companie franceză, Pixium Vision, care și-a încetat activitatea anul trecut. Compania americană Science Corporation, care dezvoltă interfețe creier-computer (BCI), a cumpărat activele Pixium și a solicitat autorizația de comercializare a dispozitivului în Uniunea Europeană.

Compania a declarat că speră ca dispozitivul să fie disponibil în UE anul viitor și că modelul actual ar putea fi oferit unui subgrup de pacienți cu AMD avansată și pierdere severă a vederii.

De asemenea, compania lucrează la o versiune mai avansată a dispozitivului.