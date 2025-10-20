O femeie care și-a pierdut vederea poate citi din nou după un studiu clinic care i-a schimbat viața

Sheila Irvine, din Wiltshire, a fost una dintre cei 38 de pacienți din cinci țări care au primit un implant ocular bionic de doar 2 mm, conceput pentru a restabili vederea persoanelor cu degenerescență maculară legată de vârstă, scrie The Independent.

Studiul clinic a testat implantul, un dispozitiv inovator care permite persoanelor cu atrofie geografică (GA), un stadiu avansat al degenerescenței maculare legate de vârstă (AMD), să citească și să scrie din nou folosind așa-numita „vedere asistată tehnologic”.

În timpul procedurii, un cip minuscul a fost implantat sub stratul de țesut sensibil la lumină din ochi, numit retină. Pentru a vedea cuvintele și a scrie, pacienții poartă ochelari de realitate augmentată echipați cu o cameră video, pe care cipul o folosește pentru a transmite informații către un computer de buzunar.

Inteligența artificială din computer prelucrează informațiile într-un semnal electric care este trimis la nervul optic și la creier. Astfel, dispozitivul ocolește electronic retina pentru a trimite semnale vizuale direct la creier.

Sheila Irvine a fost diagnosticată cu AMD acum mai bine de 15 ani. Înainte de a primi implantul, vederea sa era extrem de afectată: „Era ca și cum aș fi avut două discuri negre în ochi, cu exteriorul distorsionat. Eram o cititoare înrăită și voiam să recâștig această abilitate”.

Procedura a avut loc la Spitalul de Oftalmologie Moorfields din Londra în 2022

Cipul a fost activat la aproximativ o lună după operație, iar pacienții au fost supuși unei reabilitări intense pentru a-i ajuta să interpreteze semnalele și să învețe să citească din nou.

„Eram nervoasă, emoționată, toate aceste lucruri. Nu am simțit nicio durere în timpul operației, dar ești foarte conștientă de ceea ce se întâmplă”, a povestit femeia.

„Este un mod nou de a vedea prin ochi și a fost extrem de emoționant când am început să văd o literă. Nu este simplu să înveți să citești din nou, dar cu cât investești mai multe ore, cu atât înveți mai mult”.

Acum, Sheila Irvine poate citi rețete, poate face cuvinte încrucișate și poate citi ingredientele de pe conserve.

Deși AMD i-a afectat viața semnificativ – a trebuit să returneze permisul de conducere acum peste 15 ani –, femeia nu s-a lăsat doborâtă: „Am plâns toată ziua când am returnat permisul de conducere, dar apoi mi-am spus: ~Mergi mai departe și continuă-ți viața~. Nu las nimic să mă oprească. Am mulți prieteni și socializez destul de mult”.

Rezultatele studiului, publicate în New England Journal of Medicine, arată că 84% dintre pacienții din studiu au putut citi litere, numere și cuvinte în timp ce utilizau cipul și, în medie, au putut citi cinci rânduri dintr-un tabel de vedere. Înainte de montarea dispozitivului, unii dintre ei nici măcar nu puteau vedea tabelul.

Aprobarea de reglementare pentru dispozitiv

Dezvoltatorii Prima, compania americană de tehnologie medicală Science Corporation, lucrează acum pentru a obține aprobarea de reglementare pentru dispozitiv.

Mahi Muqit, consultant senior vitreoretinal la Moorfields Eye Hospital și la Institutul de Oftalmologie UCL, speră că această tehnologie „care schimbă viața” va fi disponibilă într-o zi în cadrul sistemului de sănătate britanic NHS.

AMD afectează partea centrală a vederii, nu marginile (vederea periferică), și provoacă modificări ale părții centrale a retinei care joacă un rol cheie în vedere.