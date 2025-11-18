Femeie lovită cu pumnii de concubin chiar în sediul Poliției. Bărbatul a fost plasat sub control judiciar

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş, procurorii au dispus plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile a unui bărbat cercetat pentru violenţă în familie.

Din cercetări a rezultat că, în 14 noiembrie, în jurul orei 12.20, inculpatul a fost dus de polițiști de la locuința lui din satul Nădab, județul Arad, la sediul Poliţiei pentru lămurirea unei dispute avute cu concubina sa, privitoare la locuință.

În momentul în care inculpatul a intrat în incinta Poliţiei oraşului Chişineu Criş s-a năpustit asupra concubinei sale. El a lovit-o cu pumnul în ață şi a tras-o de păr, iar în timp ce poliţiştii interveneau pentru a-l imobiliza, a trântit-o pe femeie la pământ.

Pentru că femeia nu a dorit să depună plângere prealabilă, polițiștii s-au sesizat din oficiu pentru sâvârşirea infracţiunii de violenţă în familie.

Cercetările în acest caz continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale a inculpatului.