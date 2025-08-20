„Despăgubire-record”: 1 milion de euro pentru malpraxis la naștere, suma pe care trebuie să o ofere un spital din Germania

Camera pentru malpraxis medical a Tribunalului Regional din Göttingen a scris o pagină de istorie juridică. Este cea mai mare sumă acordată vreodată în această instanță.

Reclamanta este o fetiță care a suferit leziuni grave în timpul nașterii sale în Göttingen (Saxonia Inferioară) în 2016, potrivit Bild.

Judecătorii au constatat că moașa și medicul curant din sala de nașteri au comis erori grave: nu s-a inițiat o cezariană de urgență, s-au ignorat semnele de avertizare, iar copilul nu a fost monitorizat adecvat după naștere și nu i s-a administrat oxigen.

De asemenea, serviciul specializat de urgență neonatală nu a fost chemat la timp.

Fetiță cu handicap grav de la naștere

Consecințele sunt dramatice: fetița nu poate vorbi, nu se poate hrăni singură și are nevoie de îngrijire permanentă. Potrivit instanței, nu se preconizează nicio îmbunătățire a stării sale.

Prin urmare, judecătorii de la Tribunalul Regional din Göttingen au obligat compania spitalului să plătească despăgubiri în valoare de un milion de euro, o sumă record în Göttingen.

Secția de ginecologie a spitalului în cauză a fost închisă între timp.

Cu toate acestea, hotărârea nu este încă definitivă. Compania spitalului poate face apel.