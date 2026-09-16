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Despăgubiri de doar un euro pentru Kim Kardashian după ce a fost victima unui jaf armat din Paris

Un tribunal din Paris i-a acordat lui Kim Kardashian un euro după ce fost victima unui jaf armat în capitala Franței în 2016. Această sumă a fost solicitată de Kardashian.
Despăgubiri de doar un euro pentru Kim Kardashian după ce a fost victima unui jaf armat din Paris
Ioana Târziu
16 sept. 2026, 09:10, Știrile zilei
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Kim Kardashian a încercat să renunțe la subiect după ce instanța a găsit anul trecut vinovate opt persoane pentru rolurile lor în ceea ce vedeta a descris ca fiind „cea mai terifiantă experiență din viața mea”.

Potrivit AP, ea și stilistul Simone Harouche și-au exprimat recunoștința față de sistemul judiciar francez într-o declarație comună.

O experiență „profund traumatizantă”

„Experiența a fost profund traumatizantă. Impactul ei a rămas cu noi. Decizia de astăzi nu se referă la compensații, ci la responsabilitate și recunoaștere”, se arată în declarația către Associated Press.

„Suntem recunoscători Curții și tuturor celor care ne-au sprijinit pe parcursul acestui proces și sperăm să mergem acum mai departe și să continuăm să ne vindecăm”, se mai arată în declarație.

Instanța i-a acordat unui fost recepționer de la Hôtel de Pourtalès 109.516 euro, potrivit avocatului său. Recepționerul a spus că a fost traumatizat de jaful bijuteriilor din 2 octombrie 2016, din timpul Săptămânii Modei. El a solicitat 550.000 de euro pentru daune și dobânzi. Avocatul său, Mohand Ouidja, a salutat decizia ca pe o victorie.

Suma, solicitată de Kim Kardashian

Instanța a acordat hotelului 50.000 de euro. A acordat 1 euro, suma solicitată de Kardashian, lui Harouche, stilistul ei. Acesta a fost prezent în timpul jafului.

Doi dintre tâlhari, îmbrăcați în polițiști, au intrat cu forța în apartamentul ei. Au legat-o pe Kardashian cu coliere și bandă adezivă și au furat bijuterii în valoare de peste 6 milioane de dolari. Au furat inclusiv un inel cu diamant pe care îl purtase în acea seară.

Din cauza vârstei lor, tâlharii au devenit cunoscuți în Franța drept „tâlharii bunici”. Șase dintre ei aveau între 60 și 70 de ani când au fost judecați pentru jaf armat, răpire, asociere cu o bandă și alte acuzații.

Pedeapsa, executată în arest preventiv

Întrucât pedeapsa a fost deja executată în arest preventiv, niciunul dintre cei găsiți vinovați nu s-a mai întors la închisoare. Niciunul nu a făcut apel împotriva verdictului, potrivit sursei citate.

Într-o declarație emisă după condamnarea lor, Kardashian a declarat că este „profund recunoscătoare autorităților franceze pentru că au urmărit dreptatea în acest caz”.

„Crima a fost cea mai terifiantă experiență din viața mea, lăsând un impact de durată asupra mea și a familiei mele”, a spus vedeta.

„Deși nu voi uita niciodată ce s-a întâmplat, cred în puterea creșterii și a responsabilității și mă rog pentru vindecarea tuturor. Îmi rămân dedicată pledării pentru dreptate și promovării unui sistem juridic echitabil”, a adăugat Kim Kardashian.

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