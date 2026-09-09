Fermier român, în luptă cu statul pentru despăgubiri. Verdictul Curții de Justiție a UE

Cazul își are originea în anul 2007, când fermierul român a solicitat ajutor agricol pentru o suprafață de 264,71 hectare. În urma unui control, autoritatea română competentă a considerat că numai 180,62 hectare erau eligibile și i-a respins cererea. Fermierul a contestat decizia, însă atât acțiunea, cât și apelul său au fost respinse.

În 2012, în timpul procesului privind ajutorul agricol, Curtea de Apel București a refuzat sesizarea Curții de Justiție a UE pentru clarificarea modului în care trebuia interpretată legislația europeană aplicabilă. Ulterior, fermierul a deschis o acțiune împotriva statului român, cerând angajarea răspunderii acestuia pentru încălcarea dreptului Uniunii Europene.

Curtea de Apel București a cerut acum lămuriri de la CJUE

În procesul privind răspunderea statului, Curtea de Apel București a decis, de această dată, să sesizeze Curtea de Justiție a UE. Instanța română a vrut să afle, printre altele, dacă refuzul din 2012 de a cere interpretarea legislației europene poate atrage răspunderea statului român.

Curtea de Justiție a stabilit că un stat membru poate fi obligat să repare prejudiciul provocat prin încălcarea dreptului UE de către o instanță națională de ultim grad, însă numai dacă sunt îndeplinite trei condiții.

Norma europeană încălcată trebuie să confere drepturi persoanei afectate, încălcarea trebuie să fie suficient de gravă și trebuie să existe o legătură directă între încălcare și prejudiciul suferit.

Refuzul de a sesiza CJUE nu este suficient pentru despăgubiri

Răspunsul Curții de Justiție nu îi este favorabil fermierului. Judecătorii europeni au stabilit că refuzul unei instanțe naționale de a cere lămuriri CJUE cu privire la legislația europeană nu este suficient, de unul singur, pentru ca statul să fie obligat să plătească despăgubiri.

Pentru ca statul să răspundă, trebuie să fi fost încălcată și o normă europeană care îi acordă persoanei respective anumite drepturi.

În cazul fermierului român, Curtea a constatat că regula europeană invocată de acesta nu îi acorda un asemenea drept. Regula avea ca scop protejarea banilor Uniunii Europene și stabilirea corectă a suprafețelor pentru care puteau fi acordate ajutoare agricole.

Prin urmare, faptul că în 2012 Curtea de Apel București nu a sesizat CJUE nu a fost suficient pentru ca fermierul să obțină despăgubiri de la stat pe acest temei.

Când poate plăti statul pentru greșeala unei instanțe

Hotărârea Curții de Justiție a UE nu pune capăt procesului dintre fermier și statul român și nici nu stabilește dacă acesta va primi sau nu despăgubiri. Rolul Curții a fost să clarifice cum trebuie aplicată legislația europeană în acest caz. Instanța din România va trebui apoi să soluționeze procesul, ținând cont de decizia luată la Luxemburg.

Hotărârea este importantă și pentru alte cazuri similare, deoarece interpretarea dată de Curtea de Justiție trebuie respectată și de celelalte instanțe naționale atunci când se confruntă cu aceeași problemă juridică.

În esență, o greșeală a unei instanțe legată de obligația de a cere lămuriri Curții de Justiție nu înseamnă automat că statul trebuie să plătească despăgubiri.