DNA a făcut percheziții astăzi la Cristian Rădulescu, un apropiat al omului de afaceri Gruia Stoica.
Sorina Matei
03 feb. 2026, 17:24, Știrile zilei

Potrivit datelor publice, Cristian Rădulescu este directorul general al Grampet Group, compania omului de afaceri Gruia Stoica.

Potrivit unor surse judiciare, Cristian Rădulescu este suspectat de procurori că în perioada lunie 2025 – ianuarie 2026, în mod repetat, în numele său și al conducerii Grampet, i-ar promis practicianului în insolvență Dan Urse foloase necuvenite de 500.000 de euro și suplimentarea onorariului în cazul insolvenței Spet Shipping SA, în legătură cu exercitarea îndatoririlor ce îi revin în calitate de administrator coordonator al ISPE SA.

Dan Urse este practician în insolvență și, potrivit datelor publice, activează la Dinu, Urse și Asociații.

În fapt, era vorba de urgentarea obținerii de către Grampet a unui imobil din Bulevardul Lacul Tei prin îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau lui Dan Urse în calitate de administrator în ceea ce privește întocmirea planului de restructurare a SC ISPE SA.

Procurorii DNA îl suspectează în acest caz pe apropiatul lui Gruia Stoica, Cristian Rădulescu, de comiterea infracțiunii de dare de mită.

DNA are și interceptări în acest caz.

