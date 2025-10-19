Dolj: Un bărbat a fost găsit spânzurat și soția sa decedată într-o fântână

Incidentul a fost sesizat în dimineața zilei de duminică de un tânăr de 26 de ani, care a anunțat poliția că socrul său a fost găsit spânzurat la locuința sa.

La fața locului s-au deplasat polițiștii și un echipaj de ambulanță, care a constatat decesul bărbatului de 45 de ani.

Ulterior, autoritățile au constatat absența soției bărbatului, o femeie de 39 de ani și au demarat operațiunile de căutare.

Aceasta a fost găsită decedată într-o fântână dezafectată, la aproximativ un kilometru de locuință, fiind extrasă cu ajutorul pompierilor.

La fața locului au intervenit polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic Dolj, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, pentru stabilirea circumstanțelor incidentului.

De asemenea, au fost dispuse expertize medico-legale pentru a stabili cauzele deceselor celor două persoane, anunță IPJ Dolj.