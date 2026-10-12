Două fete în vârstă de 13 și 15 ani din Cehu Silvaniei, date dispărute după ce au plecat de la cursuri

Luni, în jurul orei 16:45, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au fost sesizați de către reprezentanții unei Case de tip Familial din orașul Cehu Silvaniei, cu privire la faptul că Martocean Alexandra, în vârstă de 15 ani și Martocean Roxana, în vârstă de 13 ani, au plecat în mod voluntar de la cursuri.

Până în prezent, cele două fete nu s-au întors la instituție.

Martocean Alexandra are o înălțime 1,60 m, 45 de kg, ochii căprui, păr lung și brunet.

La momentul plecării, era îmbrăcată cu pantaloni sport de culoare neagră, geacă de culoare neagră și pantofi sport albi cu negru.

Martocean Roxana are o înălțime 1.68m, 65kg, ochii căprui, părul lung și brunet.

La momentul plecării, era îmbrăcată cu un hanorac de culoare verde, pantaloni sport de culoare verde și încălțăminte sport de culoare verde.

Polițiștii adaugă că persoanele care pot oferi informații cu privire la cele două fete sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru apeluri de urgență 112.