Educatoarea acuzată că a lăsat nesupravegheat copilul care s-a înecat, plasată sub control judiciar

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, marți, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de o inculpată sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Cu o zi înainte, inculpata, având ocupația de educatoare, aflându-se în timpul programului de lucru și având în supraveghere mai mulți copii, printre care și persoana vătămată minoră, în jurul orei 11.14 a lăsat-o nesupravegheată pe aceasta, aspect ce a condus la decesul prin înec a acesteia în iazul artificial al terasei din apropiere.

Procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Miercuri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Timișoara a dispus față de inculpată luarea măsurii controlului judiciar, cu impunerea mai multor obligații prevăzute de lege.

Cercetările în dosar continuă.