Erdogan critică decizia SUA de a revoca vizele palestinienilor înaintea reuniunii ONU

Washingtonul a declarat săptămâna trecută că nu va permite președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, și altor oficiali să se deplaseze la New York, unde mai mulți aliați ai SUA sunt pregătiți să recunoască Palestina ca stat.

Măsura „nu se potrivește cu rațiunea de a fi a Organizației Națiunilor Unite”, a declarat Erdogan reporterilor într-un zbor de întoarcere din China, potrivit unui comunicat emis marți de biroul său. „Decizia trebuie revizuită de urgență. Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite există pentru a discuta problemele lumii și pentru a găsi soluții”.

„Absența delegației palestiniene de la Adunarea Generală ar face doar pe placul Israelului”, a adăugat el. „Ce se așteaptă de la Statele Unite este să spună «stop» masacrelor și cruzimii Israelului”.

Departamentul de Stat și-a justificat decizia de a-i exclude pe Abbas și pe alții, reiterând acuzațiile de lungă durată ale Statelor Unite și Israelului că Autoritatea Palestiniană și Organizația pentru Eliberarea Palestinei nu au respins extremismul, în timp ce au insistat pentru „recunoașterea unilaterală” a unui stat palestinian, potrivit Reuters.

Adunarea Generală se deschide pe 9 septembrie, dar liderii urmează să se întâlnească la New York la sfârșitul lunii, pe fondul criticilor tot mai intense la adresa campaniei militare a Israelului în Gaza.

Turcia critică Israelul

Turcia, membră a NATO, a criticat vehement Israelul pentru acțiunile sale în Gaza și afirmă că acesta comite genocid în această zonă. Turcia a suspendat toate relațiile comerciale cu Israelul, a solicitat măsuri internaționale împotriva acestuia și a îndemnat în repetate rânduri puterile mondiale să înceteze sprijinul acordat Israelului.

Israelul a negat cu tărie că acțiunile sale din Gaza constituie genocid și afirmă că acestea sunt justificate ca act de autoapărare. Luni, Israelul a respins o rezoluție a unei asociații de cercetători în domeniul genocidului, care afirma că au fost îndeplinite criteriile legale pentru a stabili că Israelul comite genocid, susținând că declarația se bazează pe minciuni ale grupării militante palestiniene Hamas.

De săptămâna trecută, Turcia solicită, de asemenea, suspendarea Israelului din organizațiile internaționale, inclusiv din Adunarea Generală a ONU.

Ministrul de externe Hakan Fidan a făcut pentru prima dată acest apel în cadrul unei reuniuni a Organizației Cooperării Islamice (OCI), afirmând că recentele angajamente occidentale privind recunoașterea unui stat palestinian arată că „valul se întoarce împotriva Israelului”, dar că sunt necesare măsuri suplimentare.

El a afirmat că este nevoie de un efort coordonat și comun în cadrul ONU pentru a promova „aderarea deplină a Palestinei, luând în considerare totodată suspendarea Israelului din activitatea Adunării Generale”.

Președintele Parlamentului, Numan Kurtulmus, a repetat acest apel în cadrul unei sesiuni parlamentare extraordinare privind Gaza, vineri, afirmând că Israelul trebuie suspendat din organizațiile internaționale până când va pune capăt „politicilor sale genocidare”.