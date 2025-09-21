Europa dorește să construiască un zid de drone pentru a-și proteja flancul estic de Rusia. Este fezabil proiectul?

Președinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, a declarat în discursul său din 10 septembrie privind starea Uniunii că Europa „trebuie să răspundă apelului” statelor baltice de a „construi un zid de drone”.

„Nu este vorba de o ambiție abstractă, ci de fundamentul unei apărări credibile”, a declarat ea la începutul acestei luni.

De atunci, comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a declarat săptămâna trecută pentru Reuters că intenționează să convoace miniștrii apărării din UE pentru discuții privind crearea unui „zid de drone” de-a lungul frontierei estice a UE, după ce drone rusești au fost doborâte în spațiul aerian polonez, potrivit Euronews.

Părți ale tehnologiei zidului de drone sunt deja implementate

Atât Von Der Leyen, cât și Kubilius se referă la Zidul de drone baltic, un efort de cooperare între Polonia, Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania pentru a consolida frontiera estică a UE și a NATO.

Două companii din cel puțin opt implicate în proiect spun că părți ale tehnologiei zidului de drone sunt deja implementate, dar așteaptă să vadă dacă alte guverne europene vor dori să integreze tehnologia lor în sistemele lor de apărare.

„Ce așteptăm [de la întâlnirea lui Kubilius] … este confirmarea că această problemă este gravă și că vor să acționeze”, a declarat Jaanus Tamm, președinte și director executiv al companiei estoniene de apărare DefSecIntel.

„Care sunt următorii pași pentru acțiuni? Nu doar „să ne întâlnim din nou și să facem o altă declarație, ci [sperăm] un plan foarte concret”, a declarat el pentru Euronews Next.

Ce știm despre proiectul „Zidul de drone”?

La baza proiectului „zidului de drone” se află un „sistem de apărare împotriva dronelor cu mai multe straturi” numit Eirshield, o platformă anti-drone dezvoltată printr-un parteneriat între DefSecIntel și compania letonă Origin Robotics.

Acesta utilizează radare, camere, detectoare de frecvențe radio, direcția dronei și nivelul său de amenințare pentru a decide dacă semnalul unei drone ostile trebuie bruiat sau blocat sau dacă aceasta trebuie lovită cu o altă dronă, a declarat Tamm.

Agris Kipurs, cofondator și CEO al Origin Robots, a declarat că sistemul este „complet automat”, făcând posibilă lovirea cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), astfel încât „nu este necesar zborul”, ceea ce înseamnă că totul, de la detectarea dronelor până la interceptare, este automatizat.

Eirshield este proiectat să funcționeze pe ținte „fără pilot, cu viteză mare”, care transportă focoase nucleare și pot zbura cu o viteză de peste 200 de kilometri pe oră, a spus Kipurs. Sistemul va avea, de asemenea, unele părți portabile, a adăugat el.

Sistemul poate fi echipat cu mai multe tipuri de drone, inclusiv unele deja dezvoltate de DefSecIntel, ceea ce, potrivit lui Tamm, este esențial pentru a răspunde capacităților diferitelor tipuri de drone.

Costul pe utilizare al sistemului Eirshield

Costul pe utilizare al sistemului Eirshield este de „zeci de mii” de euro, a spus Kipurs, comparativ cu „câteva milioane” pe care le utilizează sistemele convenționale mai vechi de atac aerian.

„Sistemele care sunt în prezent în vigoare au fost proiectate pentru amenințări mult mai costisitoare [cum ar fi] neutralizarea rachetelor și aviația cu echipaj uman”, a spus Kipurs. „Nu a fost proiectat pentru a intercepta … drone de atac … această amenințare este foarte nouă, așa că abia acum îl proiectăm pentru aceasta”.

Tamm a spus că sistemul a fost implementat în Ucraina și este echipat acolo cu un „sistem de arme terță parte” care permite forțelor ucrainene să lovească drone care zboară la joasă altitudine, cum ar fi dronele Shahed.

Kipurs a spus că sunt planificate demonstrații ale sistemului în următoarele săptămâni, dar nu a putut specifica care guverne sunt interesate de tehnologia zidului anti-drone din motive de securitate.

Tehnologia va fi adaptată la standardele NATO

Tamm a spus că probabil vor fi necesare unele modificări ale sistemului Eirshield utilizat în Ucraina pentru a respecta standardele NATO și pentru „perioada de pace” din țările baltice.

„Vă puteți imagina că, atunci când există un război activ, tot ceea ce zboară este rău, așa că [țintele identificate de sistem] sunt cel mai probabil ostile”, a spus Tamm.

„În timp de pace, trebuie să fii sigur că ceea ce se apropie este într-adevăr o dronă periculoasă și trebuie să o urmărești cu mare atenție”.

Unele dintre aceste modificări în timp de pace ar putea include echiparea sistemului pentru a doborî dronele cu o plasă sau utilizarea unei drone mici pentru a lovi drona care se apropie fără a o face să explodeze, a adăugat el.

Kipurs a spus că este la latitudinea armatelor naționale să decidă care sunt tacticile și ce combinație de detectare și interceptare doresc să utilizeze.

Când zidul de drone va fi funcțional, Tamm a spus că acesta nu va înlocui sistemele de apărare aeriană mai tradiționale, cum ar fi alte sisteme antirachetă.

Euronews Next a contactat guvernele Estoniei, Letoniei și Lituaniei pentru a afla cum vor fi utilizate dronele de către armatele lor, dar nu a primit un răspuns imediat.