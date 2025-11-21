Fortul 13 Jilava va fi restaurat. Ce destinație va avea monumentul istoric după modernizare

Autoritățile au lansat o consultare publică pentru stabilirea destinației spațiului după restaurare.

Printr-un chestionar care poate fi completat aici autoritățile vor să aflte părerea cetățenilor cu privire la restaurarea, conservarea și valorificarea Fortului 13 Jilava ca spațiu cultural, educațional și memorial.

Proiectul urmează să fie depus spre finanțare prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

În funcție de răspunsuri vor fi alese temele de proiectare și funcțiunile viitoare

Consiliul Județean Ilfov își propune prin ca, după restaurare, Fortul să acționeze ca polarizator pentru viața culturală, educațională și civică a comunităților din Jilava și Ilfov și să devină destinație turistică.

Fortul, aflat într-o stare avansată de degradare, necesită intervenții pentru asigurarea consolidării, siguranței și conservării autenticității.

Ridicat în a doua jumătate a secolului al XIX-lea ca parte a centurii de fortificații a Bucureștiului, Fortul 13 Jilava este clasat ca monument istoric de importanță națională.

Din 1907, ansamblul a fost utilizat ca penitenciar.

Fortul are o configurație unică. Este vorba de construcții subterane, zidărie masivă, bolți, care permit atât restaurarea elementelor autentice, cât și reutilizarea pentru expoziții, interpretare istorică, programe educaționale și trasee de vizitare.