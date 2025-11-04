Fotbalistul român despre care Viktor Orbán a spus că e „legenda sportului maghiar” – subiectul unui documentar de lung-metraj în Ungaria

Sursă foto: Laszlo Mihaly / Mediafax Foto. Universitatea de Vara "Tusvanyos” de la Băile Tușnad, 2015

Despre el, Viktor Orban, premierul ungar, a spus că este „cea mai importantă figură a fotbalului transilvănean, legenda sportului maghiar și că, după Puskás, este singurul fotbalist maghiar care a putut să pună Cupa Campionilor Europeni la înălțime”.

Legendarul fotbalist român de naționalitate maghiară, Ladislau Bölöni este subiectul unui film documentar de lung metraj în Ungaria.

Filmul va fi lansat, miercuri, 5 noiembrie, la Budapesta.

După Puskás Hungary, lansat în 2009, filmul biografic de 120 de minute „Bölöni – Az erdélyi legenda” (Bölöni – Legenda transilvăneană), realizat de regizorii și scenariștii Dr. Tamás Kollarik și Attila Szabó, va fi lansat în cinematografele maghiare în această săptămână, după premiera care a avut loc luni.

„Bölöni – Legenda care unește”

„Este legendar și pe marile ecrane! Ladislau Bölöni este, pe bună dreptate, cea mai mare figură a fotbalului din Transilvania, legenda istoriei sportului maghiar. După Puskás, el este singurul fotbalist maghiar care a ridicat trofeul Cupei Europene.

Filmul este o nostalgie și un suvenir pentru noi, iar pentru generația următoare este o privire în epoca eroică. Astăzi este marea premieră, iar din 6 noiembrie, putem face cu toții parte din viața legendei”, a scris, pe Facebook, premierul ungar Viktor Orban.

Documentarul „Bölöni – Legenda care unește”, a fost lansat la finalul lunii octombrie în Mureș.

Pe 5 noiembrie, filmul este lansat la Budapesta, iar pe 16 noiembrie, în București.

Legenda fotbalului românesc și maghiar, deopotrivă

Ladislau Bölöni (72 de ani) este considerat cea mai mare personalitate a fotbalului transilvănean și o legendă a istoriei sportive românești și maghiare, deoarece alături de Ferenc Puskás, a fost singurul fotbalist maghiar care a câștigat Cupa Europei, și a făcut acest lucru ca jucător al echipei românești Steaua București în 1986, potrivit Euronews.

A jucat de 102 ori pentru echipa națională a României, a fost căpitanul echipei de 23 de ori, a marcat 25 de goluri și a participat la Campionatul European din 1984.

În 1977 și 1983, a fost numit cel mai bun fotbalist român.

A câștigat Cupa Europei și Supercupa cu Steaua.

Cel care nu cunoaște imposibilul

A lăsat o impresie de neuitat nu numai ca jucător, ci și ca antrenor.

Printre legendele istoriei fotbalului de astăzi, a jucat alături de Cristiano Ronaldo, Axel Witsel, Raphael Varane, Ricardo Quaresma și Petr Cech.

Filmul este o călătorie magică prin epocile istorice și prin Europa, în care vedete mondiale, legende ale fotbalului românesc și maghiar și personalități istorice evocă o personalitate a fotbalului care nu cunoștea limite și imposibilități: Ladislau Bölöni.

„Laci”, venerat ca un erou de ambele părți ale graniței

Ladislau Bölöni este un exemplu nu numai ca sportiv, ci și ca persoană. A absolvit Facultatea de Medicină în timp ce juca fotbal și a lucrat și ca dentist, devenind una dintre cele mai mari icon-uri sportive ale României, rămânând totodată maghiar.

Personalitatea și povestea sa de viață rămân o legătură între cele două națiuni, deoarece „Bölöni Laci” este venerat ca erou național de ambele părți ale graniței, atât de maghiari, cât și de români, sași și romi.

Filmul se bazează pe autobiografia nepublicată a lui László Bölöni și pe materiale de arhivă europene, maghiare și românești.

Cine mai apare în documentar

De asemenea, filmul prezintă multe personalități de renume mondial, precum Valentin Ceaușescu, fiul fostului dictator comunist român, fost patron al echipei Steaua București, care nu a mai vorbit cu mass-media de trei decenii, și Mircea Dinescu, o figură emblematică a revoluției românești din 1989.

Pe lângă legende românești precum Helmuth Duckadam și Gheorghe Hagi, Tibor Nyilasi, legenda Ferencváros, și Kálmán Kovács, atacantul echipei Honvéd, vorbesc și ei despre Ungaria.