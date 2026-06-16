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Franța va introduce un chatbot cu inteligență artificială pentru funcționarii publici

Un milion de funcționari publici din Franța vor beneficia de un nou instrument bazat pe inteligența artificială. Costul acestei implementări este de aproximativ 700.000 de euro.
Franța va introduce un chatbot cu inteligență artificială pentru funcționarii publici
Ioana Târziu
16 iun. 2026, 10:31, Știri externe
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Ministerul Acțiunii Publice și Conturilor din Franța a transmis, marți, că va implementa un chatbot cu inteligență artificială pentru funcționarii publici, potrivit AFP.

Aproximativ un milion de funcționari publici vor beneficia de acest nou instrument.

Modelul IA aparține unei firme franceze

Modelul de chatbot este bazat pe modelele de start-up ai companiei Mistral, o firmă franceză de IA.

Instrumentul va fi pus la dispoziția tuturor agenților după o perioadă de probă de câteva luni, cu 10.000 de persoane, mai precizează sursa.

Costul acestei implementări este estimat la aproximativ 700.000 de euro. Este inclus și accesul la modelele Mistral, a precizat cabinetul ministrului Acțiunii Publice și Conturilor, David Amiel.

„Atât o oportunitate, cât și o amenințare”

„Este clar că IA este atât o oportunitate, cât și o amenințare”, a comentat ministrul marți dimineață. El a menționat „riscul de a deveni dependenți de aceste tehnologii non-europene”.

În acest context, guvernul francez dorește să ofere funcționarilor publici oportunitatea „de a scăpa de sarcinile consumatoare de timp și de birocrația inutilă. Astfel, să se poată concentra asupra esenței muncii lor”, a transmis Amiel, potrivit aceleiași surse.

Prin urmare, chatbotul va fi „echivalentul ChatGPT, dar într-o versiune suverană și securizată”.  Modelul le va permite „să efectueze căutări de documente, rezumate și analize ale acestor rezumate”, potrivit lui David Amiel.

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