Frauda AI, noua metodă folosită de angajați pentru falsificarea chitanțelor pentru decontarea cheltuielilor

Conform datelor recente, unii angajați folosesc acum AI pentru a genera chitanțe și facturi false pentru a solicita rambursarea cheltuielilor frauduloase.

Un raport al companiei de software pentru cheltuieli AppZen a constatat că numai în septembrie 2025, 14% din documentele depuse pentru rambursare erau false. Deși această cifră poate părea modestă, ea marchează o creștere bruscă de la 0% în 2024, sugerând că tendința se intensifică rapid, potrivt Indy.

Firma Fintech Ramp a confirmat aceste constatări, identificând facturi frauduloase în valoare de aproximativ 1 milion de dolari doar în ultimele 90 de zile.

„Aceste chitanțe au devenit atât de bine făcute, încât le spunem clienților noștri să nu se încreadă în ceea ce văd”, a declarat Chris Juneau, vicepreședinte senior și șef de marketing de produs la SAP Concur, conform Tech Radar.

Și nu doar lumea corporativă se confruntă cu utilizarea abuzivă a AI. Sectorul educațional se luptă cu propria sa problemă de necinste academică de când tehnologia a devenit atât de folosită.

Experții spun că plagiatul asistat de AI rămâne una dintre cele mai mari preocupări pentru universități. Unul din patru studenți (41%) încă consideră că utilizarea AI în cursuri este o formă de copiat.

Pentru cei prinși făcând acest lucru, consecințele sunt grave.

Aproximativ 14% din studenți au declarat că cunosc pe cineva care a fost sancționat pentru utilizarea abuzivă a AI. Sancțiunile au variat de la limitarea notelor la nota de trecere (40%) sau solicitarea de a retrimite lucrarea din cauza unui scor de similitudine scăzut pe Turnitin, până la respingerea modulului și, în cazuri grave, repetarea unui an academic sau chiar exmatricularea.