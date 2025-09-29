Generația Z readuce la viață meseriile pe care milenialii le consideră „plictisitoare” și câștigă o avere

Când te gândești la un contabil, probabil îți imaginezi pe cineva care apasă toată ziua pe un calculator într-o clădire de birouri lipsită de strălucire. Un studiu din 2022 citat de revista financiară Fortune a constatat că această meserie, contabilitatea, este a doua cea mai stereotipică meserie a oamenilor plictisitori, după analiza datelor.

Dar Fortune afirmă, într-un articol publicat joi, că „Generația Z realizează oportunitatea unei cariere cu salarii de șase cifre”.

Milioane de contabili din generația baby boomers sunt pe cale să se pensioneze, aproximativ 340.000 de contabili părăsind deja piața în ultimii cinci ani, a raportat Fortune.

Acest lucru lasă un gol pe care Generația Z trebuie să îl umple, și se pare că tinerii încep să o facă înainte chiar de a absolvi facultatea. Generația Z este considerată în general a fi formată din cei născuți între 1997 și 2012, potrivit Independent.

Program pentru contribuabili

Fortune a evidențiat programul IRS Volunteer Income Tax Assistance, sau VITA, un serviciu care ajută contribuabilii cu venituri mici și moderate și alte persoane care pot avea dificultăți în a-și depune declarațiile fiscale.

Programul a început acum mai bine de 50 de ani la California State University, Northridge, iar în 2024, sute de studenți ai facultății au ajutat peste 9.000 de americani cu venituri mici să solicite aproape 11 milioane de dolari în rambursări de impozite și 3.6 milioane de dolari în credite fiscale, potrivit Fortune.

„Deși contabilitatea poate avea o anumită imagine în rândul tinerilor, care o consideră puțin interesantă și captivantă, odată ce aceștia se implică în practică și văd cum funcționează în lumea reală, părerea și opinia lor se schimbă”, a declarat Rafael Efrat, directorul programului VITA al facultății, pentru revista Fortune.

Pe lângă motivațiile altruiste, tinerii pot fi atrași de contabilitate și de salariile mari. Potrivit site-ului de locuri de muncă Glassdoor, citat de revista Fortune, un contabil câștigă în medie 93.000 de dolari pe an.

În funcție de ani de experiență și de industria în care lucrează, contabilii pot câștiga până la 122.000 de dolari pe an. Un contabil public certificat, sau CPA, câștigă și mai mult, cu un salariu de aproape 200.000 de dolari, potrivit revistei Fortune.