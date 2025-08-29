Germania le cere cetățenilor săi să părăsească Iranul, temându-se de represalii în urma sancțiunilor

Germania, împreună cu Franța și Regatul Unit, a declanșat joi procesul de reimpunere a sancțiunilor împotriva Iranului în cadrul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Aceste sancțiuni au fost ridicate în 2015 în cadrul Planului comun de acțiune cuprinzător (JCPOA), în schimbul acordului Iranului de a menține programul său nuclear strict pașnic.

„Întrucât oficialii guvernului iranian au amenințat în repetate rânduri cu consecințe în trecut, nu se poate exclude posibilitatea ca interesele și cetățenii germani să fie afectați de contramăsuri în Iran”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat.

Cele trei țări, cunoscute sub numele de E3, au declarat că au încercat să readucă Teheranul la masa negocierilor privind programul său nuclear, dar că Iranul continuă să încalce angajamentele asumate în cadrul acordului nuclear din 2015, potrivit Politico.

Iranul a încălcat din ce în ce mai mult acordul de când Statele Unite, sub conducerea lui Donald Trump, s-au retras din JCPOA în 2018.

Ministerul de Externe al Iranului a condamnat măsura luată de țările E3, calificând-o drept „o escaladare provocatoare și inutilă”. Acesta a promis „răspunsuri adecvate”, fără a da detalii.

Sancțiunile ONU în vigoare înainte de acordul din 2015 includ un embargo asupra armelor convenționale, restricții privind dezvoltarea rachetelor balistice, înghețarea activelor, interdicții de călătorie și interdicția de a produce tehnologie legată de domeniul nuclear.