UE a reinstituit sancțiunile împotriva Iranului în legătură cu programul nuclear

UE a confirmat că a reinstituit sancțiunile împotriva companiilor și persoanelor fizice care contribuie la programul nuclear al Iranului sau la dezvoltarea rachetelor balistice. Decizia UE vine după ce ONU a anunțat reinstituirea unei măsuri similare, scrie Le Monde.

„Astăzi, UE a reinstituit sancțiunile împotriva Iranului ca răspuns la nerespectarea în continuare a acordului nuclear. Ușa pentru negocieri diplomatice rămâne deschisă”, a declarat președinția UE într-un comunicat, potrivit Reuters.

Sancțiunile din partea UE includ înghețarea activelor Băncii Centrale Iraniene și ale altor bănci iraniene, precum și interdicții de călătorie pentru anumiți oficiali iranieni. În plus, UE a interzis achiziționarea și transportul de țiței de către Iran, dar și vânzarea sau furnizarea de aur și anumite echipamente navale.

Decizia vine după ce Marea Britanie, Franța și Germania au inițiat reinstituirea sancțiunilor împotriva Iranului în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, pe baza acuzațiilor că acesta a încălcat acordul din 2015 care viza oprirea dezvoltării unei bombe nucleare. În replică, Teheranul neagă că ar urmări să obțină arme nucleare.