Serviciile secrete occidentale susţin că Iranul se reînarmează în ciuda sancţiunilor ONU

Surse europene de informaţii spun că mai multe transporturi de perclorat de sodiu, principalul precursor în producţia de combustibil solid care alimentează rachetele convenţionale cu rază medie de acţiune ale Iranului, au ajuns din China în portul iranian Bandar Abbas de când aşa-numitul mecanism „snapback” a fost declanşat la sfârşitul lunii septembrie.

Aceste surse spun că transporturile, care au început să sosească pe 29 septembrie, conţin 2.000 de tone de perclorat de sodiu cumpărat de Iran de la furnizori chinezi în urma conflictului său de 12 zile cu Israelul din iunie . Se crede că achiziţiile fac parte dintr-un efort hotărât de a reconstrui stocurile de rachete epuizate ale Republicii Islamice. Mai multe dintre navele de marfă şi entităţile chineze implicate se află sub sancţiuni din partea Statelor Unite.

Livrările vin după ce sancţiunile ONU, vechi de peste un deceniu, au fost restabilite prin mecanismul snapback – o prevedere pentru încălcările de către Iran ale acordului Planului Comun de Acţiune Cuprinzător (JCPOA) din 2015 pentru monitorizarea programului său nuclear.

Conform sancţiunilor reimpuse Teheranului luna trecută, Iranul nu va întreprinde nicio activitate legată de rachete balistice capabile să transporte arme nucleare. Statele membre ale ONU trebuie, de asemenea, să împiedice furnizarea către Iran a unor materiale care ar putea contribui la dezvoltarea de către ţară a unui sistem de lansare a armelor nucleare, despre care experţii spun că ar putea include rachete balistice.