Germania: Record istoric de infracțiuni politice pe fondul ascensiunii violențelor de extremă stânga

Ministerul german de Interne a anunțat că în 2025 au fost înregistrate 85.837 de infracțiuni motivate politic, cu aproximativ 2% mai multe decât în anul precedent, când se înregistrase un salt masiv de 40%, informează Politico.

„Majoritatea infracțiunilor au fost comise de autori de extremă dreapta și extremă dreapta, ceea ce demonstrează încă o dată că cel mai mare pericol provine în prezent din extremismul de extremă dreapta”, a spus ministrul Alexander Dobrindt, punctând totuși că fost observată o creștere de aproximativ 42% a infracțiunilor violente atribuite extremismului de stânga.

Această intensificare a violențelor de stânga a fost înregistrată în principal în timpul protestelor și demonstrațiilor, cum au fost cele organizate împotriva convenției partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Autoritățile consideră că nivelul ridicat al infracțiunilor motivate politic este alimentat de radicalizarea și polarizarea tot mai accentuate din societate, din cauza rețelelor de socializare.

„Rețelele de socializare, prin intermediul cărora se răspândesc discursul instigator la ură, incitarea și propaganda, sunt factori majori ai polarizării sociale. Acest lucru accelerează, de asemenea, radicalizarea și, în cel mai rău caz, duce la infracțiuni grave în lumea reală”, a declarat Holger Münch, șeful Biroului Federal de Poliție Criminală.

Raportul arată și și o creștere puternică a incidentelor de spionaj. Numărul acestora a crescut cu 558% față de anul precedent, ajungând la 474 de cazuri înregistrate în 2025.

Autoritățile germane au observat o utilizare tot mai frecventă a „agenților de unică folosință”, recrutați prin intermediul rețelelor sociale și folosiți strict pentru operațiuni punctuale de spionaj sau sabotaj.