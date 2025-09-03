Germania solicită ajutorul Indiei pentru a aduce Rusia, aliatul său, la negocierile de pace cu Ucraina

Wadephul a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că, în ciuda eforturilor enorme depuse de Europa și Statele Unite, Rusia nu a fost dispusă să intre în negocieri, o provocare pe care New Delhi ar putea să o abordeze.

„Singura cerință este ca armele să tacă”, a declarat ministrul german în timpul vizitei sale de două zile în India, adăugând că președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a manifestat intenția de a face pace.

„Noi, europenii, facem tot posibilul, colaborând cu prietenii noștri americani și ucraineni pentru a ne asigura că acest război se va încheia în curând și că Ucraina va găsi pacea ca stat suveran”, a spus Wadephul.

Apelul lui Wadephul reflectă speranța crescândă a Europei ca India să-și intensifice eforturile diplomatice pentru pace, chiar dacă New Delhi echilibrează parteneriatul său cu partenerul tradițional de apărare, Moscova, potrivit AP.

India a apărat achiziția de petrol

India a rezistat presiunilor occidentale de a denunța Moscova în mod categoric după invazia din februarie 2022 care a declanșat războiul dintre Rusia și Ucraina, deși India a cerut încetarea ostilităților.

Când Occidentul a exclus Moscova de pe piața de export pentru a-i perturba finanțarea războiului, India a acționat rapid pentru a obține petrol brut rusesc la preț redus în cantități uriașe, care reprezintă acum o parte semnificativă din totalul importurilor sale. India a apărat achiziția de petrol ca fiind necesară pentru a-și proteja economia de șocul global.

Președintele SUA, Donald Trump, a impus luna trecută o taxă suplimentară de 25% asupra mărfurilor indiene, ca răspuns, aducând totalul taxelor la 50%, tensionând relațiile dintre cele două mari democrații ale lumii. Se estimează că taxele americane ridicate vor afecta exporturile indiene în valoare de 48,2 miliarde de dolari și vor afecta ambițiile economice mai largi ale națiunii din Asia de Sud.

În căutarea unor opțiuni pentru a-și proteja economia, India promovează accelerarea negocierilor privind un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană. Ministrul indian de externe, S. Jaishankar, care a purtat discuții detaliate cu Wadephul miercuri, a declarat că India contează pe Germania pentru a accelera negocierile și a încheia acordul de liber schimb până la sfârșitul anului.