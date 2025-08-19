„Hipoxie într-o pastilă”. Un mediu cu conținut redus de oxigen ar putea fi cheia pentru combaterea bolii Parkinson – studiu

Excesul de oxigen pare să determine degradarea celulelor din creier, ceea ce sugerează că limitarea aportului de oxigen ar putea ajuta la încetinirea sau inversarea simptomelor, spun cercetătorii de la Harvard Medical School.

Pacienții cu Parkinson suferă de o pierdere progresivă a neuronilor din creier, ceea ce duce la tremurături și mișcări încetinite, boala afectând peste 10 milioane de oameni în întreaga lume.

Neuronii afectați de Parkinson tind, de asemenea, să acumuleze aglomerări de proteine toxice numite corpuri Lewy, unele cercetări sugerând că aceste aglomerări interferează cu funcția mitocondriilor, sursa de energie a celulei, potrivit Independent.

Persoanele cu Parkinson par să se simtă mai bine la altitudini mari

Studii de caz anecdotice au arătat că persoanele cu Parkinson par să se simtă mai bine la altitudini mari.

„Pe baza acestor dovezi, am devenit foarte interesați de efectul hipoxiei asupra bolii Parkinson”, a spus autorul studiului, Fumito Ichinose.

„Am observat mai întâi că oxigenul scăzut poate ameliora simptomele legate de creier în unele boli rare în care mitocondriile sunt afectate, cum ar fi sindromul Leigh și ataxia Friedreich… Acest lucru a ridicat întrebarea: ar putea fi valabil același lucru și în cazul bolilor neurodegenerative mai frecvente, cum ar fi Parkinson?”, a spus Vamsi Mootha, un alt autor al studiului.

În cadrul cercetării, oamenii de știință au indus condiții similare bolii Parkinson la șoareci, injectându-le aglomerări de proteine α-sinucleină care determină formarea corpurilor Lewy.

Apoi, au împărțit șoarecii în două grupuri – unul respirând aer normal cu 21% oxigen, iar celălalt ținut continuu în camere cu 11% oxigen, comparabil cu viața la o altitudine de aproximativ 4.800 de metri.

Cercetătorii au descoperit că, la doar trei luni după ce au primit injecțiile cu proteina α-sinucleină, șoarecii care respirau aer normal aveau niveluri ridicate de corpuri Lewy, neuroni morți și probleme grave de mișcare.

Pe de altă parte, șoarecii ținuți în condiții de oxigen redus nu au pierdut niciun neuron și nu au prezentat probleme de mișcare, în ciuda dezvoltării corpurilor Lewy.

Rezultatele arată că, deși hipoxia nu a putut opri formarea corpurilor Lewy, a protejat neuronii de efectele dăunătoare ale acestor aglomerări de proteine.

Cercetătorii speră că descoperirile ar putea servi ca o nouă modalitate de interpretare și tratare a bolii Parkinson fără a viza α-sinucleina sau corpurile Lewy.

Tratamentul cu oxigen redus

Oamenii de știință au descoperit, de asemenea, că tratamentul cu oxigen redus a funcționat chiar și atunci când hipoxia a fost introdusă la șase săptămâni după injectare, când simptomele deja apăreau.

După șase săptămâni, abilitățile motorii ale șoarecilor s-au redresat, comportamentele lor de tip anxietate au dispărut, iar pierderea neuronilor din creier s-a oprit, au descoperit cercetătorii.

Când oamenii de știință au analizat celulele creierului șoarecilor, au descoperit că șoarecii cu simptome de Parkinson aveau niveluri mult mai ridicate de oxigen în unele părți ale creierului decât șoarecii de control și cei care respiraseră aer cu conținut redus de oxigen.

Ei bănuiesc că excesul de oxigen a rezultat probabil din disfuncția mitocondrială.

Cercetătorii spun că, deoarece centralele energetice celulare deteriorate nu puteau utiliza oxigenul în mod eficient, oxigenul se acumula până la niveluri dăunătoare.

„Prea mult oxigen în creier se dovedește a fi toxic. Prin reducerea aportului total de oxigen, eliminăm combustibilul pentru acea deteriorare”, a spus dr. Mootha.

„Hipoxie într-o pastilă”

Oamenii de știință lucrează la medicamente de tip „hipoxie într-o pastilă” care imită efectele oxigenului redus pentru a trata tulburările cauzate de disfuncția mitocondrială.

Dar, deși rezultatele sunt încurajatoare, cercetătorii avertizează că sunt necesare mai multe cercetări înainte ca descoperirile să poată fi utilizate direct pentru tratarea bolii Parkinson la oameni.

„Poate că nu este un tratament pentru toate tipurile de neurodegenerare… dar este un concept puternic – unul care ar putea schimba modul în care gândim despre tratarea unora dintre aceste boli”, a spus dr. Mootha.