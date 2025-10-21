Hrănirea bebelușilor cu arahide de la o vârstă fragedă ar putea ajuta copiii să prevină alergiile – studiu

Alergiile la arahide au început să scadă în SUA după ce recomandările emise pentru prima dată în 2015 au schimbat practicile medicale, recomandând introducerea alergenului în alimentația sugarilor încă de la vârsta de 4 luni. Rata alergiilor la arahide la copiii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani a scăzut cu peste 27% după ce recomandările pentru copiii cu risc ridicat au fost emise pentru prima dată în 2015 și cu peste 40% după ce recomandările au fost extinse în 2017.

„Este un lucru remarcabil”, a declarat dr. David Hill, alergolog și cercetător la Spitalul de Copii din Philadelphia și autor al unui studiu publicat luni în revista medicală Pediatrics. Hill și colegii săi au analizat dosarele medicale electronice ale zeci de cabinete pediatrice pentru a urmări diagnosticarea alergiilor alimentare la copiii mici înainte, în timpul și după publicarea recomandărilor.

„Astăzi sunt mai puțini copii cu alergii alimentare decât ar fi fost dacă nu am fi implementat această măsură de sănătate publică”, a adăugat el.

Aproximativ 60.000 de copii au evitat alergiile alimentare din 2015, inclusiv 40.000 de copii care altfel ar fi dezvoltat alergii la arahide. Cu toate acestea, aproximativ 8% dintre copii sunt afectați de alergii alimentare, inclusiv peste 2% cu alergie la arahide, potrivit AP.

Alergia la arahide apare atunci când sistemul imunitar al organismului identifică în mod eronat proteinele din arahide ca fiind dăunătoare și eliberează substanțe chimice care declanșează simptome alergice, inclusiv urticarie, simptome respiratorii și, uneori, anafilaxie care poate pune viața în pericol.

Timp de decenii, medicii au recomandat amânarea introducerii în alimentația copiilor a arahidelor și a altor alimente susceptibile de a declanșa alergii până la vârsta de 3 ani. Dar în 2015, Gideon Lack de la King’s College London a publicat studiul revoluționar Learning Early About Peanut Allergy (LEAP).

Reducerea alergiilor alimentare cu peste 80%

Lack și colegii săi au demonstrat că introducerea produselor din arahide în perioada sugarului reduce riscul viitor de a dezvolta alergii alimentare cu peste 80%. Analize ulterioare au arătat că protecția a persistat la aproximativ 70% dintre copii până la adolescență.

Studiul a dat naștere imediat unor noi linii directoare care recomandau introducerea timpurie a arahidelor, dar punerea lor în practică a fost lentă.

Conform sondajelor, doar aproximativ 29% dintre pediatri și 65% dintre alergologi au declarat că respectă recomandările extinse emise în 2017.

Confuzia și incertitudinea cu privire la cea mai bună modalitate de a introduce arahidele în alimentație la o vârstă fragedă au dus la această întârziere, potrivit unui comentariu care a însoțit studiul. La început, atât experții medicali, cât și părinții s-au întrebat dacă această practică poate fi adoptată în afara mediului clinic strict controlat.

Datele pentru analiză provin dintr-un subset de centre medicale participante și este posibil să nu reprezinte întreaga populație pediatrică din SUA, se menționează în comentariul condus de dr. Ruchi Gupta, expert în alergii infantile la Universitatea Northwestern.

Cu toate acestea, noua cercetare oferă „dovezi promițătoare că introducerea timpurie a alergenilor nu numai că este adoptată, dar poate avea un impact măsurabil”, au concluzionat autorii.

Reacții pozitive

Susținătorii celor 33 de milioane de persoane din SUA care suferă de alergii alimentare au salutat semnele că introducerea timpurie a produselor din arahide începe să prindă contur.

„Această cercetare întărește ceea ce știm deja și subliniază o oportunitate semnificativă de a reduce incidența și prevalența alergiei la arahide la nivel național”, a declarat Sung Poblete, director executiv al grupului non-profit Food Allergy Research & Education (FARE).

Noul studiu subliniază recomandările actuale, actualizate în 2021, care prevăd introducerea arahidelor și a altor alergeni alimentari majori între patru și șase luni, fără screening sau teste prealabile, a spus Hill. Părinții ar trebui să consulte pediatrul pentru orice întrebări.

„Nu trebuie să fie o cantitate mare de alimente, ci doar mici gustări de unt de arahide, iaurt pe bază de lapte, iaurturi pe bază de soia și unturi din fructe cu coajă”, a spus el. „Acestea sunt modalități foarte bune de a permite sistemului imunitar să fie expus la aceste alimente alergenice într-un mod sigur”.

Tiffany Leon, 36 de ani, dieteticiană înregistrată în Maryland și directoare la FARE, a introdus alune și alți alergeni devreme în alimentația celor doi fii ai săi.

La început, propria mamă a lui Leon a fost șocată de sfatul de a hrăni bebelușii cu astfel de alimente înainte de vârsta de 3 ani, a spus ea. Dar Leon i-a explicat cum s-a schimbat știința.

„Ca dietetician, pun în practică recomandări bazate pe dovezi”, a spus ea. „Așa că, atunci când cineva mi-a spus: «Așa se face acum, acestea sunt noile recomandări», m-am gândit: «Bine, asta vom face»”.