Introducerea timpurie a arahidelor în alimentația copiilor poate preveni alergiile

Cercetarea, condusă de Dr. David Hill, alergolog la Children’s Hospital of Philadelphia, a analizat dosarele medicale electronice din zeci de cabinete pediatrice pentru a urmări diagnosticele de alergii alimentare înainte și după aplicarea ghidurilor emise în 2015.

Potrivit studiului, alergiile la arahide la copiii între 0 și 3 ani au scăzut cu peste 27% după recomandările inițiale pentru copiii cu risc ridicat și cu peste 40% după extinderea acestora în 2017.

Pentru decenii, medicii recomandau amânarea introducerii alimentelor alergene până la vârsta de trei ani. Însă studiul LEAP condus de Gideon Lack la King’s College London a arătat că expunerea timpurie reduce riscul dezvoltării alergiilor alimentare cu peste 80%, iar protecția persistă la aproximativ 70% dintre copii până la adolescență.

Deși adoptarea recomandărilor a fost inițial lentă – doar 29% dintre pediatri și 65% dintre alergologi le-au aplicat – studiul arată că schimbarea de practică are un impact semnificativ asupra sănătății publice.

Sfaturi practice pentru părinți: ghidurile actualizate în 2021 recomandă introducerea arahidei și a altor alimente alergene între 4 și 6 luni, fără teste prealabile, în cantități mici, sub supravegherea medicului pediatru. Exemple sigure includ unt de arahide, iaurt pe bază de lapte sau soia și unturi din nuci.

„Acestea sunt modalități excelente de a permite sistemului imunitar să se familiarizeze cu alimentele alergene într-un mod sigur”, spune Hill.