Ieșeanul care a brevetat colectarea PET-urilor cu sacul extinde RVM-urile IZI în șase orașe: planul pentru România

Ștefan Parascanu, tânărul din Iași care a dezvoltat un sistem inovator de colectare a ambalajelor reciclabile, mizează pe extinderea treptată a proiectului său în marile orașe din România, însă recunoaște că Bucureștiul rămâne, cel puțin deocamdată, un obiectiv dificil din cauza costurilor ridicate.

IZI, prima companie din România care a revoluționat sistemul de returnare a ambalajelor (SGR) permițând predarea acestora direct cu sacul, a atins borna istorică de 1 milion de ambalaje colectate prin intermediul automatelor sale inteligente.

Mai mult, fondatorul conceptului a confirmat pentru MEDIAFAX că până la finalul anului RVM-urile IZI vor fi prezente în șase orașe, iar planul pe termen lung este să-și extindă RVM-urile în toate orașele mari.

„Obiectivul este să facem returnarea ambalajelor extrem de facilă pentru cât mai mulți cetățeni, să avem un impact real în societate prin această metodă, care contribuie la economia circulară și este adaptată nevoilor vieții moderne. Este doar o chestiune de timp până când vom ajunge în toate orașele mari din România, ulterior deschizându-le și pe cele mai mici”, a declarat fondatorul IZI.

Planurile de dezvoltare sunt însă prudente, în special în ceea ce privește Capitala, unde investițiile necesare sunt mult mai mari.

„Este puțin probabil să ajungem în București anul acesta. Planul nostru este să ajungem la 100 de lockere IZI în 6 orașe până la finalul lui 2026. Capacitatea Bucureștiului este de circa 100 de lockere, deci investiția este foarte ridicată dintr-o dată. total șase, inclusiv cele trei în care suntem deja”, a afirmat Ștefan Parascanu.

Expansiune accelerată în regiunea Moldovei

Dincolo de inovația tehnologică, IZI funcționează complet integrat în Sistemul Garanție-Returnare (SGR) din România, oferind garanția trasabilității. Absolut toate ambalajele colectate prin rețeaua de lockere sunt predate integral către RetuRO, intrând 100% în fluxul național de reciclare și în economia circulară, fără ca vreun recipient să se piardă.

Această fiabilitate a susținut o expansiune rapidă: de la lansarea din luna octombrie a anului trecut în Iași, unde rețeaua a ajuns rapid la 10 locații, IZI s-a extins recent în Botoșani (martie) și Suceava (aprilie). În prezent, compania operează 17 stații de returnare inteligente în cele trei orașe, deservind o comunitate în creștere, de peste 12.000 de utilizatori înregistrați în aplicație.

Succesul sistemului este confirmat de cele peste 35.000 de depuneri la nivel de sac efectuate deja de clienți. Odată cu atingerea pragului de 1 milion de ambalaje colectate, IZI își setează un obiectiv ambițios, dar realist: menținând ritmul actual de expansiune, compania preconizează depășirea a 10 milioane de ambalaje reciclate până la finalul acestui an.

Pragul de 1 milion: o confirmare a nevoii de eficiență

Borna de 1 milion de ambalaje returnate prin sistemul IZI, chiar în perioada sărbătorilor, nu este doar un număr, ci o dovadă că acest sistem este preferat de români, fiind mult mai comod și mult mai practic.

Acest milion de ambalaje reprezintă mii de ore salvate pentru românii care nu au mai stat la cozi, mii de interacțiuni lipsite de erori de scanare și o frustrare eliminată din procesul de reciclare. Borna demonstrează clar că românii își doresc să recicleze și au nevoie de infrastructură performantă, adaptată secolului vitezei.

De la faza de prototip și lansarea oficială, IZI a cunoscut o dezvoltare accelerată. Conceptul de bază – „scanează – lipește – primește” – a atras rapid o comunitate fidelă de utilizatori.

Sistemul funcționează simplu:

Utilizatorul scanează un cod QR din aplicația IZI (instalată o singură dată), stația de returnare inteligentă eliberează automat o etichetă care se lipește pe sacul cu ambalaje, iar acesta este depus în aparat.

Fără să mai aștepte validarea fiecărei sticle în parte, clientul pleacă, iar, în aproximativ 24 de ore, suma aferentă garanției este virată direct pe cardul bancar asociat contului, putând fi cheltuită oriunde.

Aplicația IZI este disponibilă gratuit în App Store și Google Play, iar locațiile stațiilor de returnare cu sacul pot fi consultate direct în aplicație.

IZI este prima soluție de pe piața din România care permite returnarea cu sacul a ambalajelor din Sistemul de Garanție-Returnare (SGR). În prezent, sistemul este testat la scară limitată, iar extinderea națională se va face treptat, în funcție de resurse și de cererea din piață, într-un context în care sistemul clasic de garanție-returnare este adesea criticat pentru timpii mari de așteptare și dificultatea utilizării la volume mari.