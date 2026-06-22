Ilie Bolojan, despre cea de-a treia modificare a PNRR: Granturi de 13.6 miliarde de euro au fost salvate

Negoiceri de peste două luni

„Prin adoptarea, în această seară, a memorandumului propus de Ministerul Proiectului Europene, practic se finalizează a treia negociere privind modificarea PNRR”, a spus Ilie Bolojan într-o conferință de presă.

Acesta a oferit detalii privind scopul și modul în care s-au desfășurat negocierile tehnice cu Comisie Europeană pentru menținerea sumelor acordat prin PNRR.

„Echipele tehnice ale ministerelor noastre, conduse de Ministerul Proiectului Europene, au finalizat discuțiile cu echipele tehnice ale Comisiei Europene. A fost nevoie de discuții de peste două luni de zile, în această perioadă, pentru a clarifica cum vom realiza cele 66 de reforme și cum atingem cele 385 de ținte și de jaloane pe care România s-a angajat să le atingă”, susține prim-ministrul.

Granturile rămân intacte, împrumuturile scad

Bolojan a mai declarat că în urma negocierilor au fost menținute integral cele 13.6 miliarde de euro reprezentând fonduri nerambursabile și 6.64 miliarde de euro pe parte de împrumut, suma scăzând în urma unor întârzieri.

„Le mulțumesc colegilor noștri pentru că au reușit ca în urma acestor negocieri să păstreze cele 13,6 miliarde de euro care erau sumele nerambursabile în continuare ca granturi pentru România. Asta înseamnă că până la sfârșitul lunii august trebuie să mai absorbim aproape 5 miliarde de euro din această sumă. Pe componenta de împrumut, suma care a rămas în aceste discuții la final este de 6,64 miliarde de euro. Aici avem o reducere de 1,2 miliarde de euro față de sumele anterioare de la sfârșitul anului trecut ca urmare a faptului că o parte din proiecte nu pot fi finalizate și pe de altă parte datorită calculelor care au fost făcute pe componentele de investiții”, punctează premierul.

Unul dintre cele mai importante rezultate ale negocierilor este menținerea finanțării pentru proiectele de autostrăzi, spune Bolojan, explicând și cum s-au realizat modificările PNRR-ului pentru a nu se pierde finanțări.

„Principalele discuții care au fost purtate în această perioadă au fost legate de componenta de investiții și anume să păstrăm pe componenta de grant investițiile care nu au un grad de realizare redus, deci care au un risc minim de a nu fi finalizate și s-au făcut mutări de proiecte. Unul din elementele importante de negociere este legat de salvarea finanțării autostrăzilor și un aspect important este acordul Comisiei Europene pentru ca plata pe autostrăzi să se facă procentual cu ponderea lucrărilor realizată, deci să nu pierdem sume importante de bani”, spune Ilie Bolojan.

Componenta reformelor

De asemenea, discuțiile au vizat și reformele asumate prin PNRR. Bolojan a precizat că Executivul a obținut acceptul Comisiei Europene pentru reducerea unor ținte în domenii unde atingerea obiectivelor inițiale nu mai este posibilă.