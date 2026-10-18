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Incendiu devastator la una dintre cele mai aglomerate baze militare din Canada. Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte zeci au fost rănite

Un incendiu major a izbucnit sâmbătă la una dintre cele mai aglomerate baze militare din Canada. Oficialii nu au transmis un număr exact al victimelor imediat după producerea incendiului, însă ulterior au fost anunțate decesele a cel puțin șapte persoane. Alte zeci au fost rănite.
Incendiu devastator la una dintre cele mai aglomerate baze militare din Canada. Cel puțin șapte persoane și-au pierdut viața, iar alte zeci au fost rănite
Sursa foto: Pexels
Ioana Târziu
18 oct. 2026, 11:35, Știri externe
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UPDATE: Cel puțin șapte persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite

Postul de televiziune canadian Global News a anunțat că cel puțin șapte persoane au fost ucise și zeci au fost rănite, citând surse militare anonime, potrivit Al Jazeera.

Global News a relatat că o conductă de gaz ar fi fost lovită în timpul unui antrenament cu foc real, provocând o explozie care a declanșat incendiul.

Știre inițială

Incendiul a izbucnit la baza din Wainwright, un oraș din estul provinciei canadiene Alberta, potrivit oficialilor.

Flăcările „s-au răspândit rapid din cauza vânturilor puternice”, a precizat districtul municipal într-o postare pe Facebook sâmbătă seara, conform CNN.

Ministrul Apărării, David McGuinty, a declarat într-o declarație video „că au existat atât decese, cât și răniți în urma unui incident de pe bază”.

Oficialul nu a oferit detalii despre numărul de victime sau despre ce a cauzat incendiul inițial, dar a numit-o o „situație activă și delicată”.

El a precizat că pompierii încă se luptă cu flăcările, iar că o anchetă va fi lansată în curând.

Baza de Bază Navală Wainwright, situată la aproximativ 210 kilometri sud-est de capitala provinciei Edmonton, este una dintre cele mai aglomerate baze ale armatei din țară.

Aceasta găzduiește Centrul Canadian de Antrenament pentru Manevră și Centrul de Antrenament al Diviziei a 3-a Canadiene. De asemenea, este un teren de antrenament pentru unitățile forțelor de teren ale armatei cu baza în Edmonton, potrivit sursei citate.

Prim-ministrul Mark Carney a confirmat că incendiul a fost provocat de „un incident grav”, fără a oferi însă detalii.

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