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Incendiu devastator la una dintre cele mai aglomerate baze militare din Canada. Mai multe persoane au fost ucise

Un incendiu major a izbucnit sâmbătă la una dintre cele mai aglomerate baze militare din Canada. Oficialii nu au transmis un număr exact al victimelor, dar flăcările au ucis mai multe persoane.
Incendiu devastator la una dintre cele mai aglomerate baze militare din Canada. Mai multe persoane au fost ucise
Sursa foto: Pexels
Ioana Târziu
18 oct. 2026, 07:57, Știri externe
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Incendiul a izbucnit la baza din Wainwright, un oraș din estul provinciei canadiene Alberta, potrivit oficialilor.

Flăcările „s-au răspândit rapid din cauza vânturilor puternice”, a precizat districtul municipal într-o postare pe Facebook sâmbătă seara, conform CNN.

Ministrul Apărării, David McGuinty, a declarat într-o declarație video „că au existat atât decese, cât și răniți în urma unui incident de pe bază”.

Oficialul nu a oferit detalii despre numărul de victime sau despre ce a cauzat incendiul inițial, dar a numit-o o „situație activă și delicată”.

El a precizat că pompierii încă se luptă cu flăcările, iar că o anchetă va fi lansată în curând.

Baza de Bază Navală Wainwright, situată la aproximativ 210 kilometri sud-est de capitala provinciei Edmonton, este una dintre cele mai aglomerate baze ale armatei din țară.

Aceasta găzduiește Centrul Canadian de Antrenament pentru Manevră și Centrul de Antrenament al Diviziei a 3-a Canadiene. De asemenea, este un teren de antrenament pentru unitățile forțelor de teren ale armatei cu baza în Edmonton, potrivit sursei citate.

Prim-ministrul Mark Carney a confirmat că incendiul a fost provocat de „un incident grav”, fără a oferi însă detalii.

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