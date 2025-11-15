Incident la un aerodrom din Neamț: Un avion ultraușor a aterizat de urgență după o defecțiune

Un avion ultraușor a aterizat de urgență pe un aerodrom din județul Neamț, după ce pilotul a semnalat o defecțiune la roata din spate, iar echipajele ISU, SAJ și IPJ au intervenit pentru asigurarea zonei și prevenirea incendiilor.