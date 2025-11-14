Un fost pilot dezvăluie motivul pentru care jaluzelele trebuie ridicate la decolarea și aterizarea avioanelor

Daniel Bubb, fost pilot de linie la Air Vegas Airlines, a relatat mai multe detalii despre activitatea sa și a dezvăluit motivul surprinzător pentru care jaluzelele avioanelor trebuie ridicate la aterizare și la decolare. Dezvăluirile bărbatului în vârstă de 51 de ani au fost făcute în timpul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Express.

El a fost întrebat dacă există sfaturi esențiale privind siguranță de care s-ar putea să nu fim conștienți. Bubb a scos în evidență o procedură care ar putea nedumeri pasagerii.

„Un sfat de siguranță pe care îl recomand cu căldură este ridicarea paravanului în timpul decolării și aterizării. Acesta este un lucru pe care îl văd foarte frecvent și care mă îngrijorează. Motivul pentru care paravanele ar trebui să fie ridicate în timpul decolării și aterizării este că, în cazul unei urgențe, însoțitoarele de zbor trebuie să poată vedea de ce parte a aeronavei se află situația. De asemenea, dacă pasagerii zboară noaptea, ochii lor au nevoie de timp pentru a se adapta. Dacă paravanul este ridicat, ochii lor se adaptează deja, ceea ce va economisi timp atunci când vor trebui să evacueze avionul”, a explicat fostul pilot.

Sfaturile fostului pilot

Daniel Bubb a oferit și câteva sfaturi pentru a ajuta oamenii să aibă o călătorie mai confortabilă atunci când zboară. Potrivit lui, totul se reduce la a fi „răbdător și pozitiv”.

El a subliniat că, având terminale aglomerate, călătoriile pot fi uneori „frustrante și epuizante”, dar a oferit și o serie de sfaturi pentru a ajuta oamenii să profite la maximum de experiența aeroportului și, bineînțeles, să se asigure că se simt confortabil.

„Înainte de a urca în avion, le-aș recomanda pasagerilor să se plimbe prin terminal pentru a face puțină mișcare, mai ales dacă vor sta în avion mai multe ore. De asemenea, unele aeroporturi au facilități interesante, cum ar fi muzee, opere de artă locale, magazine de cadouri și săli de fitness. În plus, pentru a le face călătoria mai plăcută, le recomand cu căldură pasagerilor să fie amabili cu însoțitorii de zbor și între ei”, a adăugat Bubb.