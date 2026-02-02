Sfaturile soției unui pilot de avion. Ce haine nu trebuie să poarte pasagerii în timpul zborurilor

Soția se numește Laurie și distribuie adesea sfaturi de călătorie prin intermediul contului Travel Tips by Laurie de pe YouTube, potrivit Express. Recent, ea i-a îndemnat pe pasageri să nu mai poarte anumite haine în timpul zborurilor. Primul sfat are legătură cu culoarea hainelor.

„În avion, recomand să nu porți alb. Am făcut-o de două ori în cei 23 de ani de când sunt soție de pilot la început și mi-am făcut pete pe blugi atunci când mi-am coborât bagajele din compartimentele de depozitare de deasupra capului sau când m-am așezat pe scaunele de la poarta de îmbarcare”, a explicat Laurie.

Următoarele sfaturi au legătură cu confortul. Ea le transmite pasagerilor să nu poarte niciodată salopete și haine strâmte, din materiale rigide.

„Nu purtați salopete complicate. De ce? Pentru că sunt complicate. Vă vor stresa, mai ales într-o toaletă strâmtă și înghesuită din avion. Sfatul meu de călătorie este să împachetați acea ținută și să evitați să o purtați în avion. Nu purtați haine din piele rigidă sau blugi rigizi, deoarece vă restricționează circulația sângelui”, a adăugat experta în călătorii.

Ea a insistat asupra importanței eliminării hainelor din materiale rigide. Acestea produc disconfort în special în timpul zborurilor lungi. Starea de disconfort poate fi agravată de frecventele balonări provocate de presiunea din cabină. Sfatul lui Laurie este ca pasagerii să poarte haine largi și elastice. Chiar dacă nu sunt în pas cu normele de eleganță, cele mai confortabile haine pot fi cele sport.