Inteligența artificială, o provocare majoră pentru cea mai utilizată enciclopedie online. Comportamentul utilizatorilor față de Wikipedia

Wikipedia supraviețuiește, cel puțin pentru moment, erei inteligenței artificiale (AI), potrivit unui nou studiu realizat de King’s College London din Marea Britanie.

Enciclopedia gratuită, bazată pe internet, lansată în 2001, a fost mult timp subiectul unor previziuni pesimiste, care sugerau moartea iminentă a Wikipedia din cauza apariției instrumentelor de AI, precum ChatGPT, potrivit Euronews.

Distanțându-se de aceste previziuni negative, studiul arată că oamenii încă utilizează Wikipedia, menționând totodată că extragerea datelor de către AI, colectarea pe scară largă a datelor de pe site-uri web, și schimbările în modul în care utilizatorii accesează informațiile reprezintă provocări pentru platformă.

Angajamentul față de Wikipedia continuă

Publicat în revista Collective Intelligence a Association for Computing Machinery (ACM), articolul a analizat 12 ediții lingvistice ale Wikipedia – șase cu acces la ChatGPT și șase fără – din ianuarie 2021 până în ianuarie 2024.

Oamenii de știință nu au observat nicio scădere a activității pe Wikipedia în cele 36 de luni. De fapt, au constatat o creștere a numărului de vizualizări de pagini și a numărului de vizitatori în toate edițiile lingvistice, deși creșterea a fost mai mică în limbile în care ChatGPT era disponibil.

În ciuda acestui fapt, studiul nu a găsit dovezi că ChatGPT a redus numărul de editări sau de editori pe Wikipedia.

Cercetătorii au remarcat, de asemenea, câteva limitări, cum ar fi posibilitatea ca unii utilizatori să fi ocolit restricțiile ChatGPT folosind rețele private virtuale (VPN), iar studiul nu a ținut cont de popularitatea ChatGPT în diferite țări.

Aceste constatări sunt în concordanță cu cercetările anterioare privind AI și Wikipedia, arătând un trafic constant pe enciclopedia gratuită, dar evidențiind în același timp unele provocări semnificative pentru viitorul platformei.

Amenințarea pe termen lung a AI pentru Wikipedia

Deși datele contrazic ideea dispariției Wikipedia, cercetătorii subliniază totuși că enciclopedia se confruntă cu dificultăți serioase.

„Dezvoltatorii de AI își lasă scraperele să acționeze liber pe Wikipedia pentru a le antrena cu date de înaltă calitate, crescând traficul la niveluri la care serverele Wikipedia se străduiesc să țină pasul”, a declarat Elena Simperl, profesor de informatică la King’s și codirector al Institutului King’s pentru Inteligență Artificială, într-o declarație.

Simperl a remarcat, de asemenea, că conținutul generat de AI se bazează adesea pe Wikipedia fără a-i acorda credit, deviind traficul web de la enciclopedia online.

În acest sens, colegul lui Simperl și primul autor al studiului, Neal Reeves, a solicitat un „nou contract social” între companiile de AI și Wikipedia, unul în care platforma să poată menține controlul asupra conținutului său, permițând în același timp utilizarea acestuia pentru antrenarea AI.

Articolul a fost publicat în aceeași zi în care Wikimedia Deutschland, filiala germană a fundației care administrează Wikipedia, a anunțat proiectul Wikidata Embedding Project, o nouă bază de date concepută pentru a facilita accesul utilizatorilor, și în special al modelelor de AI, la conținutul Wikipedia.

Cu ajutorul acestui sistem, dezvoltatorii de AI vor putea utiliza cunoștințele verificate de editorii Wikipedia, în loc să se bazeze exclusiv pe pagini copiate.